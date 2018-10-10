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Глава ОБСЕ: Беларусь была и остается бриджбилдером, она помогает навести мосты доверия и взаимопонимания

Вопросы региональной безопасности, инициативы и роль Беларуси в ее обеспечении, и знает ли ОБСЕ, как противостоять злу с приставкой "кибер". Об этом и многом другом - в актуальном интервью главы ОБСЕ Томаса Гремингера.

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