Глава польской правящей партии вымогал взятку у австрийского бизнесмена за одобрение строительства небоскребов в Варшаве

Очередной коррупционный скандал сотрясает Польшу. И снова вокруг правящей партии "Право и справедливость", глава которой, Ярослав Качиньский, оказывается, вымогал и получил взятку за одобрение строительства двух небоскребов в Варшаве.

Австрийский бизнесмен, который и договаривался с Качиньским, предоставил запись, подтверждающую факт подобных переговоров и получения взятки. Однако понятия закона и права в Польше, видимо, свои. Ни судебных разбирательств, ни публичных объяснений от политика правящей партии нет до сих пор.

Подробности - в авторской рубрике Марии Петрашко.

В нашем регионе затесался удивительный сосед. Тратит щедро он бюджет, налоги своих граждан на поддержку воюющих украинских националистов, получая в ответ беженцев. Тратит на попытку госпереворота у своего стабильного соседа Беларуси. На минуточку, только 2020 год обошелся польским налогоплательщикам в 6 млрд долларов и побочкой в виде новых нахлебников - беглых.

И я уж молчу про зерновую аферу украинцев, поддержав "жовта-блакитную" и позволив бесконтрольный транзит технического зерна, польские власти помогли разориться польским фермерам. И только сейчас до них дошло, что пора бы ввести эмбарго. И ведь это еще не все.

Санкции против Беларуси и России ударили, опять же, бумерангом - сотни поляков оказались безработными из-за трудностей в компаниях, связанных с Россией. И когда простые польские граждане нашли способ облегчить свое выживание, закупаясь более дешевым бензином, углем и дровами, дуды варшавские и это попытались обломать. Но, как вы понимаете, этого дуда-моравецкому режиму показалось недостаточно.





В Польше вводят новые налоги, например, на доходы от рекламы, что, мягко говоря, возмутило местные СМИ. И так называемый налог на воздух - за пустующие квартиры нужно будет дополнительно заплатить. А все потому, что польское правительство озвучило план повышения доходной части бюджета на 2024 год.

В 2024-м Варшава ожидает рекорды по объему налоговых поступлений в бюджет за счет повышения НДС, НДФЛ, налога на прибыль и акцизов. То есть за ошибки недальновидной политики Дуды, Моравецкого, Качиньского и компании платить будут простые поляки.



Эксперты в своих прогнозах спускают Дуду с рэкетных небес на инфляционную польскую землю. Говорят, повысить доходную часть бюджета на более чем 15нереально. Так это еще и угрожает критическим ростом бюджетного дефицита, что может привести к возникновению существенных проблем в экономике страны.

Но выбираться из этой ямы польские власти планируют поборами: известно о намерениях повысить в 2024 году акцизы на алкоголь, также планируется увеличение 5-процентного НДС на продукты питания. Вообще странно, что Дуда и Моравецкий решили заняться рэкетом своих граждан. Будто бы некому залатать дыры бюджета. И я сейчас даже не про постоянные дотации от США за преданность панов хозяевам, а про крупный коррупционный скандал – снова в рядах правящей партии, глава которой, Ярослав Качиньский, получил взятку 50 тысяч злотых от австрийского бизнесмена Геральда Биргфеллнера за благоприятное решение вопроса с началом строительства двух небоскребов.

Польская газета обнародовала расшифровку записей разговоров бизнесмена с Качиньским в штаб-квартире правящей партии. Ярослав Качиньский в разговорах с коллегами даже не скрывал, что это должен был быть "финансовый вечный двигатель его окружения". Конечно, доходы от аренды офисов, конгресс-центр плюс гостиница.



Еще интересное совпадение. Строительство этих элитных офисных зданий стоимостью более 1 млрд злотых ведутся на одном из варшавских участков земли компании Srebrna - той самой, которая входила в систему финансовых спонсоров правящей партии Польши.



К слову, вторая часть взятки за благоприятное решение вопроса со строительством двух небоскребовдолжна была быть перечислена после получения бизнесменом кредита на подготовку строительных работ. Только вот ни громких журналистских расследований, ни уголовного дела нет.

Прокуратура Польши с самого начала делала все, чтобы быстро прекратить дело. Качиньский не был допрошен даже в качестве свидетеля. В 2020 году при непосредственном участии генпрокурора Польши было прекращено основное производство по делу Srebrna. Биргфеллнер, требовавший от Качиньского 1,3 млн евро за выполненную им работу, отказался от "поиска правды в польских судах, полностью подконтрольных ПиС".







Коррупция - это его личное право. И это мнение главы партии "Право и справедливость". Да, в нашем регионе все же удивительный сосед.

Отчаянно бежавшая в светлое европейское будущее, Польша прибежала назад в лихие 1990-е, погрязла в коррупции и рэкете в государственных масштабах. Только белорусы сейчас уже не будут, как в 1990-е, ездить и продавать полякам товары подешевле. У белорусов нет нужды: у нас все стабильно и нормально, ценовая политика даже под контролем. А вот польские очереди на нашей границе расти будут.