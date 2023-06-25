На фоне происходящих событий в России боевики из недополков, сидящие на довольствии Запада и воюющие на стороне ВСУ, выпустили видеообращение, где заявили о подготовке к активным действиям на территории Беларуси. Правда, опять сели в лужу, не дочитав, что ситуация разрешилась.

Но здесь важно другое. Для вторжения в Беларусь в Польше, Украине и Литве поставили на поток подготовку террористов. Однако если раньше эти планы скрывались, то сегодня о них без стеснения пишут западные СМИ, делая репортажи и интервью с проходящими подготовку боевиками. Основной костяк этих формирований - сбежавшие из Беларуси политические радикалы, нацисты, футбольные фанаты. Для красоты картинки весь этот контингент заворачивают в обертку белорусской оппозиции.

Но здесь не стоит обманываться, это именно отмороженные на всю головы радикалы, мечтающие развязать гражданскую войну и пролить большую кровь. Силой свергнуть законную власть. Впрочем, независимо от их хотелок, они пушечное мясо для своих хозяев. Главная цель западных стратегов - втянуть Беларусь в войну, создать еще один очаг напряжения у границ России. Евгений Горин о кровавых планах на нашу страну.

Британское издание The Sunday Times раскрыло планы Польши: подготовить и забросить в Беларусь боевиков для диверсий и терактов. Двое таких с позывными "Хищниц" и "Дед" убеждают, что древо свободы следует поливать кровью. Этих персонажей за границей пытаются старательно представить в образе воинов света. На деле - это подготовка головорезов. Их задача максимум - стать катализатором разворачивания боевых действий. Это роль пушечного мяса, но тем лучше для организаторов вторжения. Как только Мавр сделает свое дело, он должен будет умереть. Есть один важный момент. После того как в Беларуси появилось тактическое ядерное оружие, нападение, например, танковыми колоннами, большими соединениями становится в общем-то бессмысленным. А вот мобильные диверсионные группы - у них больше окно возможностей для разыгрывания очередного спектакля.

Если граничит страна с таким замечательным государством, как Польша, которая горячо приветствует белорусских нацистов, сводные батальоны у себя содержит и тренирует, хотелось бы узнать для чего? - ответ очевиден. Для того чтобы белорусские нацисты зашли на территорию Беларуси, заняли какой-нибудь микроскопических хутор, деревню, село, городишко, сразу притащили туда Тихановскую, провозгласили белорусскую независимость и потребовали помощи хотя бы от Польши, не говоря уже про НАТО. Дмитрий Пучков, переводчик, блогер

Александр Лукашенко на неделе уже в который раз обратил внимание на откровенно враждебную политику Запада. Там не просто не хотят договариваться, а идут на обострение: "Сегодня агрессивная истерика, в первую очередь на Западе, заглушает (пока заглушает) голоса мудрости и разума. Там не хотят услышать инициативы, в том числе и Беларуси по восстановлению доверия, укреплению региональной и международной безопасности. Уповать только на то, что здравый смысл все же возобладает, нельзя. Мы не должны расслабляться, а все усилия необходимо направить на укрепление и дальнейшее поступательное развитие нашей организации".

Вообще лицемерие Запада и их исполнительных марионеток Литвы, Польши, Украины откровенно поражает. Говорят о мире, а толкают к войне. И так уже лет 30. Вот, например, одно из многих высказываний белорусского Президента и задержании боевиков - 2017 год. Обычно сторона, пославшая этих людей, в ответ делает удивленное лицо и говорит: "Это не мы, а докажите!"

Либо отрицает и молчит. 2021 год, снова та же история.

"Он (Зеленский - прим. ред.) через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли и им показали. Наш председатель Комитета госбезопасности четко им сказал: "Мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - сказал Лукашенко.

2022 год. Украина.Официальный Киев уже высылает запрос в Беларусь - ну давай те ваши доказательства. Однако главное в таких вопросах - не выйти на самих себя. Вместо Беларуси они бы спросили своего Семена Семенченко, боевика и депутата.

Он и будучи под стражей говорил, что Украина и лично он участвовал в подготовке боевиков для заброски в Беларусь. И когда его выпустили, указывал ровно то же самое. Но в Киеве этого не замечали в упор, даже когда он рассказывал про пути отхода - то есть отрицание причастности Украины.

В случае чего она не должна квалифицироваться как инициатива государства, она должна быть частная истории с раскрытием всего этого дела удар принять на себя, не в смысле нас СБУ начнет арестовывать, а в смысле сказать, да, это мы как националисты с белорусскими побратимами общались и прочее-прочее. Семен Семенченко, экс-командир батальона "Донбасс" (Украина)

И вот теперь мы наблюдаем, как беглая Тихановская уже не исключает обращения к третьей стороне для последующего нападения на Беларусь.

И когда у Тихановской спросили, видит ли она такой сценарий, что при удобном моменте она обратиться к Верховному главнокомандующему Украины, Владимиру Зеленскому, с просьбой помочь освободить Беларусь? Она, не раздумывая, ответила, что такого не исключает.

Самый опасный игрок - политическая элита Польши. Некогда прозванная англичанами - гиеной Европы - она стремительно милитаризуется. И, пожалуй, официальная Варшава может решить, что для нападения на Беларусь более удобного момента, чем во время проведение Россией СВО может не быть. Возможный военный переворот недавно поддержал бывший высокопоставленный военный Польши - Скшипчак. Так и сказал, что мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно произойдет и нужно его поддержать. Вот такие у них планы.

Этих людей готовят для заброса в те регионы, где они знают местную обстановку, где у них много друзей, знакомых, родни, то есть это делается с расчетом на быстрое врастание диверсанта в обстановку, где должны совершаться теракты, диверсии и так далее. Польша давно и прочно положила глаз на так называемые западные кресы, даже некоторые политики польские не стесняются называть те области, о которых они мечтают, такая же кодла диверсионная, готовится в прибалтийских государствах. Виктор Баранец, военный эксперт (Россия)

Впрочем, все потенциальные угрозы наши спецслужбы видят.

Не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны, это, прежде всего, центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. В этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложения по реагированию на эти все вызовы. Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси

Мелькает цифра в несколько сотен боевиков, подготовленных в Украине для вторжения в Беларусь. Крупные подразделения из беглых националистов и нацистов, футбольных ультрас и набедокуривших в 2020-м радикалов, польские спецслужбы начали готовить в марте 2022 года. Переброской на Украину занимался "Белорусский дом в Варшаве" - организация, прикрывающая гуманитарными целями. На деле это инкубатор для террористов.

Их подготовка осуществляется на безе специальных подразделений и вооруженных формирований, в Польше это "Гром", в Литве - это "Союз стрелков Литвы", в Украине - это СБУ и подразделения военной разведки Украины. После получения первичной подготовки боевики проходят обкатку на поле боя, на юго-востоке Украины, после чего возвращаются, становятся инструкторами: готовят террористические акты, разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь, в том числе и при поддержке регулярных войск указанных стран. Комитету государственной безопасности эти лица известны, нам известны лица сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку, нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности. Комитет государственной безопасности фиксирует такие террористические проявления, мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства нами предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет, мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации данной угрозы. Константин Бычек, замначальника следственного управления КГБ Беларуси