Главное - безопасность государств: первые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина

Главное - безопасность государств. Этому вопросу надо уделять все внимание. Такое мнение сегодня высказал Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным.

Переговоры состоялись в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лидеры договорились о встрече заранее, еще 1 июля, во время телефонного разговора. А сам визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч для обсуждения актуальных вопросов.

Александр Лукашенко подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. Ситуация в мире меняется очень стремительно, события требуют анализа и своевременной реакции, в том числе на высшем уровне. Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять экономическому давлению извне. Александр Лукашенко отметил, что это один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, и страны выдержат этот удар.

Индивидуальный террор - новый этап цветной революции

Беларусь в последнее время традиционно в центре геополитических процессов. Сегодня на повестке следующий этап так называемой цветной революции. Индивидуальный террор и давление на тех, кто активно выступал за государство.