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Главное - безопасность государств: первые подробности переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина
Главное - безопасность государств. Этому вопросу надо уделять все внимание. Такое мнение сегодня высказал Александр Лукашенко в разговоре с Владимиром Путиным.
Переговоры состоялись в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Лидеры договорились о встрече заранее, еще 1 июля, во время телефонного разговора. А сам визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч для обсуждения актуальных вопросов.
Александр Лукашенко подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание вопросам безопасности Беларуси и России. Ситуация в мире меняется очень стремительно, события требуют анализа и своевременной реакции, в том числе на высшем уровне. Беларусь и Россия вместе могут эффективно противостоять экономическому давлению извне. Александр Лукашенко отметил, что это один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, и страны выдержат этот удар.
Индивидуальный террор - новый этап цветной революции
Беларусь в последнее время традиционно в центре геополитических процессов. Сегодня на повестке следующий этап так называемой цветной революции. Индивидуальный террор и давление на тех, кто активно выступал за государство.
В свою очередь российский лидер отметил, что Беларусь исполняет все финансовые обязательства, несмотря на санкционное давление Запада. В непростых условиях обеспечена стабильная работа экономики.
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