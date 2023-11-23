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Алейник: Главное сейчас - сохранить солидарность и единство всех членов ОДКБ
Главное сейчас в ОДКБ - сохранить солидарность и единство всех членов организации. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА.
"На сегодняшний день самое главное - сохранить солидарность и единство всех членов Организации, что мы вчера продемонстрировали в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, министров обороны и секретарей советов безопасности стран - членов ОДКБ. Мы констатировали очень сложный геополитический период: деградацию архитектуры евразийской безопасности, девальвацию механизмов контроля над вооружением и разоружения, очаги напряженности по периметру как западных, так и южных границ зоны ответственности ОДКБ. Поэтому в этих условиях на первый план выходят солидарность и сотрудничество. Военно-политическое, военно-техническое сотрудничество. И политическое единство стран-членов", - сказал министр.
Сергей Алейник подчеркнул, что белорусская сторона работает на единство, чтобы его сохранить и преумножить. "Мы ищем взаимоприемлемые развязки. Естественно, не все вопросы решаются сходу. По некоторым вопросам у нас проходили довольно длительные дискуссии. По тем проектам документов, которые сегодня выносятся на уровень глав государств, в течение двух дней проходила согласительная комиссия. Нам удалось согласовать практически все 15 документов, которые будут вынесены на рассмотрение и утверждение главами государств", - заявил он.
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