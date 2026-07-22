Главы МИД Беларуси и Кыргызстана обсудили интенсификацию торгово-экономического взаимодействия

Интенсификация торгово-экономического взаимодействия Минска и Бишкека стала ключевой темой переговоров министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с главой МИД Кыргызтана Жээнбеком Кулубаевым.

Встреча состоялась в Кыргызстане. Стороны отметили высокий уровень координации по линии внешнеполитических ведомств и межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также главы МИД обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание уделили подготовке к саммиту ШОС, который в 2026 году принимает Кыргызстан как председатель организации. В русле международной повестки скоординированы подходы к совместной деятельности в различных организациях, в том числе ООН, ОБСЕ и ШОС.

Максим Рыженков поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Кроме того, обсуждались и вопросы гуманитарной сферы. Беларусь подтвердила готовность расширить подготовку студентов из Кыргыстана, в том числе по инженерным специальностям.