Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны

До начала заседания участники возложили цветы к Вечному огню в Казани. В связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны главы МИД приняли заявление. В нем отмечено, что именно в Евразии формируется более справедливое многополярное мироустройство. Речь идет о становлении и укреплении новых мировых центров. Подчеркнуто, что желание оппонентов решать свои проблемы и укреплять собственную безопасность за чужой счет с помощью силы ведут не к миру, а к хаотизации международной жизни, к обострению старых и появлению новых конфликтов.