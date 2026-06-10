3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Главы МИД стран ОДКБ приняли заявление в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны
Совет глав МИД стран ОДКБ проходит в Казани. Беларусь представляет Максим Рыженков.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров информирует коллег об инициативах текущего российского председательства в ОДКБ. К обсуждению представлены вопросы международной и региональной безопасности.
По итогам заседаний планируют одобрить документы, которые вынесут на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 11 ноября в Москве. Особое внимание уделено сохранению исторического самосознания.
До начала заседания участники возложили цветы к Вечному огню в Казани. В связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны главы МИД приняли заявление. В нем отмечено, что именно в Евразии формируется более справедливое многополярное мироустройство. Речь идет о становлении и укреплении новых мировых центров. Подчеркнуто, что желание оппонентов решать свои проблемы и укреплять собственную безопасность за чужой счет с помощью силы ведут не к миру, а к хаотизации международной жизни, к обострению старых и появлению новых конфликтов.