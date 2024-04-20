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Главы МИД Беларуси и Экваториальной Гвинеи обсудили реализацию дорожной карты сотрудничества

Сегодня для Беларуси очень интересна Африка. Главы МИД Беларуси и Экваториальной Гвинеи обсудили реализацию дорожной карты сотрудничества, утвержденной главами двух государств. Переговоры состоялись в формате видеоконференции.

Особое внимание уделено реализации совместных проектов в сферах сельского хозяйства, строительства, поставок техники, обучения специалистов и здравоохранения. В ходе переговоров также актуализирован график предстоящих двусторонних мероприятий.

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