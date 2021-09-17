Главы МИД Беларуси и Китая обсудили задачи активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере

Широкий круг вопросов обсудили на полях саммита и министры иностранных дел Беларуси и Китая. Владимир Макей и Ван И пристальное внимание уделили приоритетным задачам активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере. Стороны предметно обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием белорусско-китайских отношений, включая организацию контактов на высшем и высоком уровнях.