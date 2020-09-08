Главы МИД Беларуси и Нидерландов обсудили актуальные вопросы

Ситуация в Беларуси и посреднические инициативы разных стран. Глава МИД Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком. По просьбе нидерландской стороны глава внешнеполитического ведомства проинформировал о поствыборной ситуации в нашей стране и перспективах ее развития. Коснулся разговор и отношений Беларуси к посредническим инициативам организаций и государств. К слову, Владимир Макей ранее провел телефонные разговоры с представителями еще 10 государств. Среди них главы ведомств США и некоторых стран Европы.



