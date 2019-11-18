Главы МИД Беларуси и России провели заседание коллегий

Проблемы безопасности, сотрудничество в ООН, программа согласованных действий Минска и Москвы во внешней политике. Сегодня в столице России прошли переговоры глав МИД двух стран. Владимир Макей и Сергей Лавров провели совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Встреча проходит в преддверии празднования юбилейной даты - 20-летия подписания договора о создании Союзного государства, поэтому особое внимание министры уделили темам двустороннего внешнеполитического взаимодействия, а также подвели итоги выполнения совместной работы в области внешней политики в рамках Союзного государства. В частности, сегодня подписана программа согласованных действий Минска и Москвы во внешней политике на ближайшие два года.



На переговорах рассмотрены важные направления белорусско-российского сотрудничества в ООН. Также министры обсудили проблемы безопасности, в том числе военно-политической активности НАТО в восточноевропейском регионе. Во время пресс-конференции с журналистами Сергей Лавров поздравил белорусов с успешным проведением парламентских выборов, отметив их хорошую организацию и открытость.



