Главы МИД Беларуси и России встретились в Минске

Министры иностранных дел Беларуси и России Сергей Алейник и Сергей Лавров проводят встречу в Минске, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Беларуси.





Это первая встреча глав МИД двух стран после назначения Сергея Алейника министром иностранных дел Беларуси. Она проходит перед приездом Президента России Владимира Путина в Минскс рабочим визитом.

"В ходе беседы стороны обсудили конкретные актуальные вопросы текущей повестки дня. Министры подробно рассмотрели тематику противодействия незаконному санкционному давлению Запада, а также взаимодействие на международных площадках. Затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов. Министрами согласована дата проведения совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств. Оно планируется во второй половине января 2023 года", - проинформировали в МИД.

Сергей Алейник и Сергей Лавров отметили, что 2022 год прошел под знаком тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. "В этой связи подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания белорусско-российского взаимодействия в условиях беспрецедентного внешнего давления в интересах повышения благосостояния граждан двух стран", - добавили в МИД.