3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Главы МИД Беларуси и России встретились в Минске
Министры иностранных дел Беларуси и России Сергей Алейник и Сергей Лавров проводят встречу в Минске, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Беларуси.
Это первая встреча глав МИД двух стран после назначения Сергея Алейника министром иностранных дел Беларуси. Она проходит перед приездом Президента России Владимира Путина в Минскс рабочим визитом.
"В ходе беседы стороны обсудили конкретные актуальные вопросы текущей повестки дня. Министры подробно рассмотрели тематику противодействия незаконному санкционному давлению Запада, а также взаимодействие на международных площадках. Затронуты вопросы торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов. Министрами согласована дата проведения совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств. Оно планируется во второй половине января 2023 года", - проинформировали в МИД.
Сергей Алейник и Сергей Лавров отметили, что 2022 год прошел под знаком тридцатой годовщины установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией. "В этой связи подчеркнута необходимость дальнейшего наращивания белорусско-российского взаимодействия в условиях беспрецедентного внешнего давления в интересах повышения благосостояния граждан двух стран", - добавили в МИД.
Фото: Павла Орловского
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов