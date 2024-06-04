Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов по итогам заседания в Несвиже

Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов по итогам заседания Евразийского межправсовета в Несвиже, сообщает БЕЛТА.



В числе документов - распоряжение "О годовом отчете Евразийской экономической комиссии о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них, за 2023 год". Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев отметил, что поступившие в ЕЭК заявления от бизнеса затрагивают строительную, фармацевтическую, химическую, продовольственную и ряд других сфер. По результатам этих обращений проведено 8 расследований, выдано одно предостережение, еще 11 дел находятся на рассмотрении.



Также одобрено распоряжение "О докладе за 2023 год "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств - членов Евразийского экономического союза в направлениях Восток - Запад и Север - Юг, в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь".



"Сейчас приоритетными являются 11 масштабных проектов по строительству и реконструкции автомобильных и железных дорог. В этом году будет продолжена реализация мероприятий комплексного плана по развитию евразийских транспортных коридоров. Продолжится работа по цифровизации железнодорожных грузоперевозок. Отмечается высокий уровень использования электронных документов при осуществлении перевозок между нашими странами. В зависимости от направления этот показатель достигает 90%. Например, между Казахстаном и Россией доля безбумажных перевозок выросла в два раза", - рассказал Бакытжан Сагинтаев.



Одновременно в ЕАЭС началась реализация пилотного проекта по внедрению электронного таможенного транзита по маршрутам Достык - Брест-Северный и Алтынколь - Брест-Северный. В финальной стадии подготовки находятся договоренности по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок между Россией и Китаем.



Еще одно принятое сегодня распоряжение - "О мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений Евразийской экономической комиссии в 2023 году". "Большое значение мы придаем развитию института оценки влияния решений ЕЭК на бизнес. Об этой работе мы на постоянной основе информируем премьер-министров. Среди новелл этого года хотел бы выделить следующие. В ЕАЭС заработал механизм оценки фактического воздействия принятых решений. А оценку регулирующего воздействия на бизнес теперь будут проходить проекты международных договоров, а не только проекты решений ЕЭК, как это было ранее. Эти новшества дадут возможность охватить оценкой весь жизненный цикл нормативного регулирования в союзе", - пояснил председатель Коллегии ЕЭК.



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