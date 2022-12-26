Главы стран СНГ съехались в Санкт-Петербург, чтобы обсудить активизацию сотрудничества и подвести итоги года во всех сферах

Итоги уходящего года, планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных сферах и общение на высшем уровне, но без строгого протокола. В Санкт-Петербурге продолжается неформальный саммит лидеров стран СНГ.

Такие предновогодние встречи стали хорошей традицией. Собраться вместе пригласил Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Бишкеке 9 декабря. Местом саммита стала Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Она расположена в самом центре Питера на Сенатской площади. Белорусский лидер приехал налегке (без пальто) и поделился прогнозом на 2023 год с журналистами.

На таких встречах лидеры стран, как правило, не произносят долгих программных речей, часто открытая для СМИ часть ограничивается лишь протокольным заявлением хозяина саммита. Однако этим и ценен такой формат общения, что позволяет в непринужденной обстановке говорить о важнейшем. Как заметил Владимир Путин, если в СНГ возникают проблемные вопросы, мы стремимся решать их сами, вместе, сообща. Товарооборот Содружества вырос на 30 % и за январь-октябрь достиг 81.5 миллиарда долларов. Активизировалась внутренняя торговля. Все это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением со стороны некоторых стран.

"По линии Содружества принимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технического суверенитета, самостоятельности, наращивания совместного промышленного производства и научного потенциала. Как результат - укрепился экономический и финансовый суверенитет государств Содружества, динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов, углубилась региональная интеграция", - отметил Владимир Путин.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества в СНГ он назвал укрепление безопасности и стабильности в евразийском регионе. "К сожалению, вызовы и угрозы в этой области, прежде всего извне, с каждым годом только растут. Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами - участниками Содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие", - заявил российский лидер.