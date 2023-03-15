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Глаза обжигали аэрозолем, а посещения душа и туалета снимали на камеру - американские преступления без наказания
Свободу и вседозволенность американцы путают часто. Тем, что позволяет себе обитель демократии, ни одно государство похвастаться не может.
Вспомнить даже тему пыток в Афганистане: там американцы наворотили такое, что волосы встают дыбом. Убийство беззащитных людей, бесцельные авиаудары, пытки и изнасилования, бомбежки школ и больниц - Вашингтону предъявили длинный список грехов, назвав его лишь частью преступлений против человечества в этой стране.
Тюрьма в Баграме - отдельная страница американской жестокости. Туда бросали за нелояльность и нелюбовь к демократии или за подозрение в террористических связях. Страшные пытки, казни, угрозы и издевательства - людей годами подвергали мучениям, и те часто сознавались во всем, что только можно представить.
Угрозы прокурорам, увольнение нелояльных и самоуправство на мировой арене, ужасные преступления без наказания, а также примеры циничной двуличности от Гааги до ООН. Как США плюют на международные законы, кому и как Вашингтон грубо затыкает рты, вы узнаете в новом выпуске "Понятной политики".
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