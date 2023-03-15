Глаза обжигали аэрозолем, а посещения душа и туалета снимали на камеру - американские преступления без наказания

Свободу и вседозволенность американцы путают часто. Тем, что позволяет себе обитель демократии, ни одно государство похвастаться не может.

Вспомнить даже тему пыток в Афганистане: там американцы наворотили такое, что волосы встают дыбом. Убийство беззащитных людей, бесцельные авиаудары, пытки и изнасилования, бомбежки школ и больниц - Вашингтону предъявили длинный список грехов, назвав его лишь частью преступлений против человечества в этой стране.

Тюрьма в Баграме - отдельная страница американской жестокости. Туда бросали за нелояльность и нелюбовь к демократии или за подозрение в террористических связях. Страшные пытки, казни, угрозы и издевательства - людей годами подвергали мучениям, и те часто сознавались во всем, что только можно представить.



