Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу совершенствования системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов предупредил правительство о недопустимости искажения информации о ситуации в тех или иных отраслях, сообщает БЕЛТА.

"Не всегда, приняв решение, мы его реализуем. Реализуем не вовремя - это уже норма. Но меня больше всего в последнее время (я уже об этом где-то говорил) волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать Президента. Для того чтобы показать себя в лучшем свете", - отметил Александр Лукашенко.

"Я не хочу публично приводить примеры, но в закрытом режиме я приведу вам пример, красноречиво свидетельствующий о том, что вранье у нас не изжито, - добавил глава государства. - И удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота (приписывают там где-то), в Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране… Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо".

Президент подчеркнул, что возникновение подобных ситуаций - это крайний случай.

"Я не говорю, что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией - вранье. Глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы ни существовали", - заявил Александр Лукашенко.