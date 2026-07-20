Голос Беларуси громко звучит на десятках международных площадок

Независимость государства - это не только нерушимость границ, это еще и способность быть услышанным, умение отстаивать свои интересы за тысячи километров от дома. Сегодня Беларусь - не просто суверенная страна, а полноправный архитектор глобальной повестки. Десятки международных площадок, выверенная позиция в ООН, новые экономические коридоры в ШОС и БРИКС - все это наш дипломатический почерк.

Более полусотни международных организаций - география белорусской дипломатии. За каждой аббревиатурой стоят новые экономические мосты и наращивание присутствия на глобальной карте.

Одна из ключевых площадок, где голос Беларуси звучит уже 8 десятилетий - ООН. Наша республика - страна-соосновательница с богатой историей инициатив: от резолюции о неприменении срока давности к военным преступлениям до предложения о безъядерном пространстве в Центральной и Восточной Европе.

Ежегодно, начиная с 2002 года, Беларусь вносит резолюцию о запрете разработки новых видов оружия массового уничтожения. А в 2005-м именно с белорусской трибуны прозвучал призыв к борьбе с торговлей людьми. Эта инициатива впоследствии переросла в масштабное глобальное партнерство.

Цифры говорят сами за себя: Беларусь занимает 30-е место в мире по выполнению Целей устойчивого развития, прогресс составляет более 82 %. В конце 2025 года подписана Рамочная программа с ООН на пять лет, ориентир - на национальные стратегии.

И такая стратегия приносит результат. 4 июля 2024 года Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, десятой в "семье ШОС", объединяющей 3,5 млрд человек и четверть мирового ВВП.

С нашей стороны инициативы: от создания механизмов неделимой безопасности в Евразии до независимого финансового механизма ШОС, включая идею Банка развития. Голос Беларуси в "шанхайской семье" звучит весомо.

И еще одна стратегическая высота - БРИКС, где Беларусь выступает в статусе государства-партнера. Президент обозначил четыре направления, где наша страна может сыграть весомую роль: устойчивое развитие, борьба с голодом и бедностью, гуманитарная сфера. Наша ключевая инициатива - Евразийская хартия многообразия и многополярности для создания архитектуры равной и неделимой безопасности. На страны БРИКС приходится более трети мирового ВВП и развитие агропродовольственного сектора.

Беларусь предлагает конкретные решения: от поддержки фермерства до обмена передовыми практиками и справедливого доступа к рынкам для производителей.

Голос Беларуси на мировой арене уверен, стабилен и, что важно, слышен.