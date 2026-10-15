Голос Беларуси в ООН: Минск призывает к отказу от незаконных санкций

700 млн человек страдают от голода, хотя ресурсов хватает на всех. Об этом заявил замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета на заседании Генассамблеи ООН.

Белорусский дипломат назвал главные причины кризиса: конфликты, климатические шоки и односторонние санкции. Секрета указал на резкий скачок цен на удобрения в результате сбоев поставок через Ормузский пролив - более чем на 100 долларов за 1 т с февраля 2026 года, что напрямую угрожает урожаю следующего сезона. Вместе с тем дипломат обратил внимание на факторы, которые не зависят ни от погоды, ни от конфликтов

"Особую озабоченность вызывает пагубная практика односторонних принудительных мер. Санкции против производителя удобрений, в частности против Беларуси, создают искусственный дефицит на мировых рынках, ведут к росту цен и делают критически важные ресурсы недоступными для фермеров в беднейших странах. Мы вновь призываем государства отказаться от незаконных односторонних мер, которые подрывают усилия по борьбе с голодом", - отметил Игорь Секрета.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси добавил, что сельское хозяйство страны демонстрирует устойчивость и высокую эффективность. В 2025 году страна экспортировала продовольствия на 10 млрд долларов. Также Минск активно делится своим опытом и технологиями с другими странами. Ярким подтверждением потенциала республики, по его словам, также стал состоявшийся в июне визит в Минск генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, который высоко оценил возможности белорусского агропромышленного комплекса.