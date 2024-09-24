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Голос Беларуси звучит с трибуны ООН в Нью-Йорке
Беларусь призывает страны мира проявить волю и начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско, идею которого еще семь лет назад высказал Александр Лукашенко. Об этом в выступлении с трибуны ООН заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко. Очевидно, назрела необходимость серьезного диалога. Его цель - выработать общие конструктивные начала для построения нового справедливого многополярного мирового порядка. В Беларуси уверены: даже в нынешней сложной обстановке государства - члены ООН могут и должны эффективно заниматься общими вызовами и угрозами.
По мнению белорусской стороны, такой импульс необходим на фоне слабых промежуточных результатов по реализации Целей устойчивого развития в мировом масштабе. На этом фоне Беларусь добилась значительных успехов: выстроено сильное социально ориентированное государство, проводится эффективная политика в интересах человека. Успехи подтверждаются международными рейтингами. Уровень прогресса по достижению ЦУР составляет почти 80 % (и это 30-я строчка из 160 стран). Беларусь уверенно движется вперед, несмотря на огромные препятствия, которые создают нам страны Запада через санкции.
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