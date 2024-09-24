Голос Беларуси звучит с трибуны ООН в Нью-Йорке

Беларусь призывает страны мира проявить волю и начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско, идею которого еще семь лет назад высказал Александр Лукашенко. Об этом в выступлении с трибуны ООН заявил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко. Очевидно, назрела необходимость серьезного диалога. Его цель - выработать общие конструктивные начала для построения нового справедливого многополярного мирового порядка. В Беларуси уверены: даже в нынешней сложной обстановке государства - члены ООН могут и должны эффективно заниматься общими вызовами и угрозами.