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Головченко: Союзное строительство создает необходимые условия для развития Беларуси и России
Союзное строительство помогает Беларуси и России эффективно противостоять вызовам и угрозам. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров Союзного государства, сообщает БЕЛТА.
"Наша встреча проходит в преддверии знаковой даты - 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства. За годы союзного строительства нами создана, без преувеличения, уникальная интеграционная модель, в рамках которой при полном сохранении суверенитета Беларуси и России сформированы необходимые условия для обеспечения комфортной жизни и работы граждан двух государств и бизнеса, а также дальнейшего развития экономического сотрудничества. Можно с уверенностью сказать, что 25 лет назад руководителями стран был сделан правильный выбор. Союзное строительство помогает сейчас Беларуси и России эффективно противостоять современным вызовам и угрозам, создает необходимые условия для дальнейшего развития наших стран, повышения благосостояния и уровня жизни народа. И это не пустые, не парадные слова. К юбилейной дате мы подходим с хорошими экономическими результатами", - сказал Роман Головченко.
По сравнению с 1999 годом существенно вырос уровень валового внутреннего продукта двух стран: в Беларуси - более чем в 6 раз, в России - в 10 раз. Объем ВВП на душу населения в Беларуси увеличился почти в 7 раз, в России - почти в 11 раз.
"И несмотря на нынешние непростые внешние условия, тесная интеграция позволяет нам сохранять эту позитивную динамику. За 8 месяцев текущего года рост валового внутреннего продукта в обеих странах превысил 4 %. С каждым годом улучшаются результаты взаимной торговли. По итогам 9 месяцев этого года также значимо вырос наш товарооборот", - отметил премьер-министр.
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