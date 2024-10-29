Головченко: Союзное строительство создает необходимые условия для развития Беларуси и России

БЕЛТА

Союзное строительство помогает Беларуси и России эффективно противостоять вызовам и угрозам. Об этом сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета Министров Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

"Наша встреча проходит в преддверии знаковой даты - 25-летия подписания Договора о создании Союзного государства. За годы союзного строительства нами создана, без преувеличения, уникальная интеграционная модель, в рамках которой при полном сохранении суверенитета Беларуси и России сформированы необходимые условия для обеспечения комфортной жизни и работы граждан двух государств и бизнеса, а также дальнейшего развития экономического сотрудничества. Можно с уверенностью сказать, что 25 лет назад руководителями стран был сделан правильный выбор. Союзное строительство помогает сейчас Беларуси и России эффективно противостоять современным вызовам и угрозам, создает необходимые условия для дальнейшего развития наших стран, повышения благосостояния и уровня жизни народа. И это не пустые, не парадные слова. К юбилейной дате мы подходим с хорошими экономическими результатами", - сказал Роман Головченко.

По сравнению с 1999 годом существенно вырос уровень валового внутреннего продукта двух стран: в Беларуси - более чем в 6 раз, в России - в 10 раз. Объем ВВП на душу населения в Беларуси увеличился почти в 7 раз, в России - почти в 11 раз.