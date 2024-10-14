Головченко встретился с наследным принцем Омана. О чем заявили на встрече?

Искренняя дружба и взаимопонимание - на таких принципах выстраивают отношения Беларусь и Оман. С официальным визитом в Султанате - делегация нашего правительства.

14 октября - день переговоров, чтобы определить основные направления развития двустороннего сотрудничества.

О чем говорили

Беларусь открыта новым идеям и готова обсуждать совместные перспективные направления в различных сферах.

Нашим отношениям уже три десятка лет, но потенциал использован точно не на все 100 и, конечно, не отвечает нашим возможностям. И Беларуси, и Оману есть что предложить друг другу. Есть точечное взаимодействие между министерствами, ведомствами по линии каких-то предприятий. Также у нас налажен диалог на высшем уровне. И позиции совпадают по глобальным вопросам мирового порядка и регионального. Это благодатная почва для развития и контакта в других сферах, например, в экономике.

Сегодня мы обсуждаем совместное производство в фармацевтике, в промышленности, также в научных направлениях. И главный акцент - на взаимовыгодные контакты.

Но не менее важна и культура. Об этом говорил Роман Головченко на встрече с наследным принцем Омана, который в султанате еще и министр культуры. Так вот, культурно-гуманитарные отношения - хороший двигатель для развития торговли, а также инвестиций.

Какие заявления были сделаны

"В 2007 году Президент Беларуси посещал Оман с официальным визитом. И у нас еще с тех времен завязались очень прочные, теплые отношения, - отметил Романо Головченко. - К сожалению, мы не смогли полностью реализовать все наши планы. Это было вызвано международными событиями, пандемией, экономическим кризисом, разрывом логистических цепочек, финансовых. Но вот именно отношения в сфере культуры развивались, несмотря ни на что. Мы провели обмен выставками исторических или национальных музеев. В Омане прошли гастроли белорусских танцевальных коллективов. И белорусская опера была представлена на сцене Королевского театра в Омане".

"Наши отношения длятся уже несколько десятилетий. Надеемся, что сферы сотрудничества будут расширяться. Я, будучи министром культуры, рад, что в этой сфере связи развиваются. Уже прошло несколько культурных мероприятий. Контакты поддерживают и музеи", - отметил Зеязин Бен Хайтам Аль Саид, наследный принц, министр молодежи, культуры и спорта Омана.

Сегодня страны обсуждают и проведение Дней культуры Омана в Беларуси. Также налажен и диалог по линии спортивных состязаний. Сборная команда по пляжному футболу Омана уже приезжала в Минск, когда мы проводили в августе прошлого года II Игры СНГ. И, конечно, этот опыт будет продолжен.

Одно из перспективных направлений, которое также затрагивалось на этой встрече, - это обмен молодежными проектами, сотрудничество между университетами, а также научными школами. Ведь какие-то идеи и решения молодых сегодня могут стать хорошим подспорьем для развития различных отраслей уже в будущем и Омана, и Беларуси.