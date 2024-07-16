Головченко: Беларусь и Венесуэла не только реализуют прежние договоренности, но и выйдут на новые

Беларусь и Венесуэла не только реализуют прежние договоренности, но и выйдут на новые. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с вице-президентом, министром планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом, пишет БЕЛТА.



"Венесуэла всегда занимала и продолжает занимать особое место в наших внешнеполитических, внешнеэкономических интересах. У нас есть две огромные ценности. Первая - это дружба между руководителями наших государств, а вторая - дружба между народами. Это очень большое достояние. Важно сейчас в эти сложные времена геополитической напряженности, мировой турбулентности сохранить эту атмосферу дружбы, доверия и взаимопомощи", - сказал Роман Головченко.



Обе страны находятся под серьезным гнетом внешних незаконных санкций. "Эти инструменты давления не имеют никакого отношения ни к интересам демократии, ни к правам человека, ни к чему-то еще, чем фальшиво прикрываются западные лидеры. Их цель одна - подчинить те страны и народы, которые осмеливаются проводить независимый курс как во внешней, так и во внутренней политике", - подчеркнул премьер-министр.



"Сегодня в ходе встречи с Президентом Венесуэлы он, несмотря на занятость в связи с завершающим этапом избирательной кампании, очень однозначно сказал о том, что Беларусь и Венесуэла обязательно реализуют не только все прежние договоренности, но и выйдут на новые", - отметил Роман Головченко.



Он напомнил, что в совместном багаже двух стран - реализация знаковых для Венесуэлы проектов в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, военно-технической сфере, реализация которых была начата еще при Уго Чавесе.



"К сожалению, некоторые из них в последние годы были поставлены на паузу в силу комплекса причин. Поэтому одна из главных целей визита нашей делегации - найти механизмы, которые позволили бы перезапустить эти важнейшие для венесуэльской экономики проекты. Мы считаем их важным наследием команданте Уго Чавеса. Нынешний Президент Николас Мадуро тоже очень хорошо их знает, потому что с первого дня принимал участие в их отработке в качестве министра иностранных дел Венесуэлы", - обратил внимание глава белорусского правительства.



Если по каким-то причинам прежняя модель их реализации, в первую очередь финансовая, работать не может, надо найти другую, добавил он.



"Мы сегодня уже обсудили возможность наращивания объемов поставок товаров, причем взаимных. В Беларуси также заинтересованы в венесуэльских товарах, нас очень интересуют ваше брикетированное железо, алюминий, кофе, какао-бобы и так далее. И мы готовы предложить ту технику и те товары, которые нужны Венесуэле", - сделал акцент Роман Головченко.



Премьер-министр Беларуси после официального визита в Венесуэлу направится на Кубу и в Никарагуа. Задача правительственной делегации - развитие сотрудничества со странами дальней дуги.