Головченко: Белорусская промышленность не будет испытывать проблем в логистике с отгрузкой на экспорт

Контракты на миллиард российских рублей и новые договоренности о развитии торговли и устранении логистических сложностей. Накануне завершился двухдневный визит белорусского премьер-министра в Санкт-Петербург. Сотрудничество с российскими регионами в нынешних реалиях приобретает особую значимость - это лейтмотив всех переговоров в Северной столице России. Партнеры подчеркнули, что в условиях санкций союзникам важно делать ставку на собственные силы, развивать науку и технологии. Это позволит в будущем успешно противостоять внешнему диктату, быть независимыми в своем развитии. Стороны подтвердили важность дальнейшей кооперации в промышленности, а в будущем - перспективы выйти на производство продукции под маркой Союзного государства. Важный итог переговоров - снятие барьеров на пути белорусской продукции на внешние рынки.