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Головченко и Асадов обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Азербайджана
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел рабочую встречу с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, сообщает БелТА.
"Рад встретиться с вами здесь после нашей плодотворной конструктивной беседы, которую мы провели в ходе моего пребывания в Баку в мае текущего года. Очень хорошо, что вы нашли возможность и время приехать в Кыргызстан. Я не мог не использовать эту возможность, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - сказал Роман Головченко.
Али Асадов отметил, что майский визит премьер-министра Беларуси в Азербайджан способствовал развитию двусторонних отношений. "Уверен, что эта позитивная динамика будет продолжаться. Нам нужно работать, чтобы еще больше обогатить наши двусторонние отношения и в экономической сфере, и в политической. Уверен, что будут намечены конкретные шаги, которые будут в это непростое время отвечать интересам обоих экономик", - добавил он.
Главы правительств стран ЕАЭС прибыли в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в очном формате в Чолпон-Ате 25-26 августа.
В 2021 году товарооборот Беларуси и Азербайджана составил $885,5 млн и в сравнении с 2020 годом возрос в 1,9 раза. Экспорт составил $478 млн (рост в 2,5 раза). Сальдо положительное в размере $70,5 млн.
В 2021 году объем внешней торговли услугами составил $23 млн (118,7% к уровню 2020 года). Экспорт белорусских услуг - $17,1 млн (112,4%). Сальдо внешней торговли услугами положительное - $11,3 млн.
В Азербайджане создано 5 собственных субъектов товаропроводящей сети и 45 дилеров, представляющих более 50 белорусских предприятий. На базе ПО "Гянджинский автомобильный завод" действует совместное сборочное производство тракторной техники.
С 2017 года в Минске действует Торговый дом Азербайджана, которому предоставлен льготный режим по поставке продовольственной группы товаров на белорусский рынок.
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