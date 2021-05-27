ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Р. Головченко и С. Лебедев обсудили предстоящее заседание Совета глав правительств СНГ

Р. Головченко и С. Лебедев обсудили предстоящее заседание Совета глав правительств СНГ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым заседание Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 28 мая в Минске, сообщает БелТА.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Наша встреча проходит накануне очень важного события - заседания Совета глав правительств СНГ. Мы настроены обсудить все приоритеты белорусского председательства в СНГ, актуальные задачи, которые стоят перед всеми странами Содружества. Есть разные интеграционные форматы - Союзное государство, ЕАЭС, СНГ, ШОС. Перед странами, участвующими в разных интеграционных объединениях, стоят одни и те же вызовы и проблемы: сокращение до минимума ограничений и изъятий в двусторонней торговле, повышение устойчивости экономик к внешним шокам, обеспечение экономической безопасности, гармонизация процедур государственных закупок. Мы намерены подробно и предметно обсудить все эти вопросы.Премьер-министр сообщил, что делегация Молдовы не сможет принять полноценное участие в предстоящем заседании. "Это следствие абсолютно непонятных и неестественных событий, связанных с надуманными ограничениями для полетов. Наши молдавские партнеры пострадали из-за такой политики европейских стран. Тем не менее, Молдова будет представлена на уровне посла, так что будет донесена наша позиция и обсуждавшиеся вопросы", - отметил он.
Впервые за прошедший год такое заседание пройдет в очном формате. Есть желание пообщаться лично, обсудить актуальные проблемы, есть готовность найти решения.
Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ

Он подчеркнул, что все вопросы, которые выносятся на рассмотрение глав правительств СНГ, хорошо проработаны, заседанию предшествовала основательная подготовка. "Надеюсь, что заседание пройдет конструктивно и все документы, которые вынесены в повестку дня, будут подписаны", - резюмировал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все