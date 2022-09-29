Головченко и Мишустин обсудили торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службубелорусского правительства.

Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества, а также график ближайших двусторонних встреч.

Также премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем будет только укрепляться.