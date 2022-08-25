Головченко: Нужно наладить выпуск высокотехнологичной продукции под общим евразийским брендом

Нужно наладить выпуск высокотехнологичной продукции под общим евразийским брендом. Такое мнение высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главами делегаций - участников заседания Евразийского межправительственного совета,сообщает БелТА.

"Работа над устранением барьеров и препятствий идет успешно, но еще остаются определенные сложности. Но это дорога, которую надо пройти. Над этим работает Евразийская экономическая комиссия. Но не менее важно не забывать, что у нас не просто торговый союз, а союз экономический. Есть общие вызовы, которые схожи для экономик всех стран, в частности необходимость повышения доли сегмента промышленности (особенно обрабатывающей) в экономике, привлечения инвестиций в эту сферу. Потому считаю, что жизненно необходимо уже сейчас активизировать совместную работу в промышленной сфере, перейти к реализации конкретных проектов промкооперации или сквозных промышленных проектов, которые мобилизуют потенциал государств и дают возможность развиваться дальше высокотехнологичным секторам", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр обратил внимание на инициативу Беларуси о пилотном кооперационном проекте "Евразийский электробус". "Полагаем, что ЕЭК глубоко погрузится в этот вопрос и доведет дело до конца. Цель понятна - воспользоваться преимуществами ЕАЭС и поделиться друг с другом компетенциями, наладить выпуск высокотехнологичной продукции под общим евразийским брендом. Рассчитываем, что бизнес всех стран тоже с удовольствием поддержит эту инициативу. Кроме того, очень важно найти правильный инструмент финансового сопровождения промкооперации. Мы ждем серьезной отдачи от институтов развития ЕАЭС - ЕАБР, ЕФСР", - отметил он.

Главы правительств стран ЕАЭС прибыли в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в очном формате в Чолпон-Ате 25-26 августа. "Уверен, что это мероприятие будет ценным вкладом в копилку евразийской интеграции. Отрадно, что в эти дни проводится и Первый молодежный форум ЕАЭС и СНГ. Очень важно погрузить молодежь в нашу повестку, популяризировать идеи евразийской интеграции и, конечно, вырастить достойную смену. Для этого важно, чтобы молодежь пропитывалась духом той работы, которой мы здесь занимаемся", - добавил Роман Головченко.