Головченко: По итогам 2022-го товарооборот Беларуси и России составит около $ 45 млрд

По итогам 2022-го товарооборот Беларуси и России составит около $ 45 млрд, об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня в Москве на встрече с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет sb.by.



Головченко акцентировал внимание на том, что в ходе встреч стороны не раз отмечали, что только благодаря совместным усилиям смогут противостоять безумным санкциям, направленным на разрушение обоих государств:



"Как видим, это не просто слова, мы не только противостоим, но и, казалось бы, в этих крайне непростых условиях, успешно развиваем взаимную торговлю, укрепляем производственные связи и создаем новые транспортно-логистические цепочки", - отметил премьер-министр.



"Действительно, по итогам 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12 процентов, и при сохранении это тенденции по итогам 2022 года мы рассчитываем, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка 45 миллиардов долларов США, а может и больше", - заявил Головченко.