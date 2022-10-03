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Головченко: По итогам 2022-го товарооборот Беларуси и России составит около $ 45 млрд
По итогам 2022-го товарооборот Беларуси и России составит около $ 45 млрд, об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня в Москве на встрече с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным, пишет sb.by.
Головченко акцентировал внимание на том, что в ходе встреч стороны не раз отмечали, что только благодаря совместным усилиям смогут противостоять безумным санкциям, направленным на разрушение обоих государств:
"Как видим, это не просто слова, мы не только противостоим, но и, казалось бы, в этих крайне непростых условиях, успешно развиваем взаимную торговлю, укрепляем производственные связи и создаем новые транспортно-логистические цепочки", - отметил премьер-министр.
"Действительно, по итогам 8 месяцев текущего года объем взаимной торговли в долларовом эквиваленте увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 12 процентов, и при сохранении это тенденции по итогам 2022 года мы рассчитываем, что наш товарооборот превысит исторический максимум и составит порядка 45 миллиардов долларов США, а может и больше", - заявил Головченко.
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