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Головченко: Прямые иностранные инвестиции в Беларусь стали рекордными за последние 9 лет

Несмотря на экономическое давление, Беларусь остается привлекательной для иностранных инвестиций, что подтверждает стремительное развитие белорусской экономики вопреки всем фейкам о якобы изоляции нашей страны. Так, прямые иностранные инвестиции в Беларуси стали рекордными за последние 9 лет. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко.

За первый квартал 2022 года, несмотря на все, что происходило и происходит в мире, прямые иностранные инвестиции на чистой основе в Беларусь стали рекордными за последние 9 лет. И сумма эта равняется чуть больше 1 млрд 800 млн долларов США. В основном это реинвестированные доходы тех субъектов иностранных, которые ведут коммерческую деятельность в Беларуси.

Это говорит о том, обратил внимание премьер-министр, что они не выводят прибыль, хотя у нас, как в России, не было ограничений на вывоз капитала. Это тоже очень важно. "Беларусь не вводила никаких запретительных мер на перечисление средств за границу и т. д., но иностранные субъекты не вывели прибыль, они реинвестировали ее обратно", - подчеркнул Роман Головченко.


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