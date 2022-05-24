Головченко: Прямые иностранные инвестиции в Беларусь стали рекордными за последние 9 лет

За первый квартал 2022 года, несмотря на все, что происходило и происходит в мире, прямые иностранные инвестиции на чистой основе в Беларусь стали рекордными за последние 9 лет. И сумма эта равняется чуть больше 1 млрд 800 млн долларов США. В основном это реинвестированные доходы тех субъектов иностранных, которые ведут коммерческую деятельность в Беларуси.