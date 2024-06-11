3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
Головченко рассказал об основных акцентах сотрудничества Беларуси и Кубы
Пока Европа пытается удержать единство, Беларусь развивает взаимодействие с надежными партнерами. Куба и Беларусь - это давние друзья. Мы совместно противостоим санкционному давлению. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с вице-премьером этой страны. В последнее время двусторонний диалог активизировался на всех уровня. В прошлом году главы правительств встречались дважды. Сейчас премьер-министр Беларуси предлагает развивать механизм встречной торговли. Нынешний приезд в Минск делегации - в том числе и для участия в заседании межправительственной комиссии.
"Думаю, что следует двигаться по двум основным трекам. Первый - это расширение объемов и механизмов встречной торговли. И то, что вы запланировали подписать в ходе заседания комиссии соответствующий протокол к соглашению о взаимных поставках, создает для этого необходимые условия. Второе направление - это уже непосредственно проекты, которые касаются совместных инвестиций в производственную сферу. Считаю, что слишком затянулись подготовительные стадии обсуждения этих проектов, наверное, уже достаточно мы провели ознакомления с возможностями, потребностями друг друга. Необходимо ставить в этом вопросе точку и начинать уже конкретно работать", - Роман Головченко, премьер-министр Беларуси.
Совместные проекты в медицине, промышленной кооперации и взаимодействие в научной сфере - это главные направления сотрудничества на ближайшие годы Беларуси и Кубы.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ