Головченко рассказал об основных акцентах сотрудничества Беларуси и Кубы

Пока Европа пытается удержать единство, Беларусь развивает взаимодействие с надежными партнерами. Куба и Беларусь - это давние друзья. Мы совместно противостоим санкционному давлению. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на встрече с вице-премьером этой страны. В последнее время двусторонний диалог активизировался на всех уровня. В прошлом году главы правительств встречались дважды. Сейчас премьер-министр Беларуси предлагает развивать механизм встречной торговли. Нынешний приезд в Минск делегации - в том числе и для участия в заседании межправительственной комиссии.

"Думаю, что следует двигаться по двум основным трекам. Первый - это расширение объемов и механизмов встречной торговли. И то, что вы запланировали подписать в ходе заседания комиссии соответствующий протокол к соглашению о взаимных поставках, создает для этого необходимые условия. Второе направление - это уже непосредственно проекты, которые касаются совместных инвестиций в производственную сферу. Считаю, что слишком затянулись подготовительные стадии обсуждения этих проектов, наверное, уже достаточно мы провели ознакомления с возможностями, потребностями друг друга. Необходимо ставить в этом вопросе точку и начинать уже конкретно работать", - Роман Головченко, премьер-министр Беларуси.