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Головченко: В нынешней геополитической обстановке открытость и взаимное доверие - стимул для двустороннего сотрудничества

Детально о сотрудничестве и закупке белорусской пассажирской техники, в частности, автобусов, говорили с гостями изРеспублики Сербской в правительстве Беларуси. Ранее уже были поставки в Сараево. И сегодня мы готовы к новым бизнес-контактам. В нынешней геополитической обстановке открытость и взаимное доверие - это основной стимул для развития двустороннего сотрудничества.Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на переговорах с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. И, несмотря на откровенно враждебную политику европейских бюрократов, в своем большинстве народ Европы не поддерживает такие подходы. Беларусь, как страна с мощным промышленным и производственным потенциалом, готова внести свой вклад в развитие Республики Сербской. В частности, обсуждали сельхозмашиностроение. Наша тракторная техника уже давно себя там отлично зарекомендовала.

Обсуждали и сотрудничество в медицинской сфере. Как отметил премьер, брюссельские чиновники, занимая определенную двуличную позицию, де-юре не ограничивают поставки, но де-факто создали преграды для ввоза в Беларусь медицинского оборудования и лекарств. Но наша страна справилась с ограничениями: были перестроены каналы закупок, освоено собственное производство некоторых медизделий, лекарств и так далее.

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