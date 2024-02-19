Головченко: В нынешней геополитической обстановке открытость и взаимное доверие - стимул для двустороннего сотрудничества

Детально о сотрудничестве и закупке белорусской пассажирской техники, в частности, автобусов, говорили с гостями изРеспублики Сербской в правительстве Беларуси. Ранее уже были поставки в Сараево. И сегодня мы готовы к новым бизнес-контактам. В нынешней геополитической обстановке открытость и взаимное доверие - это основной стимул для развития двустороннего сотрудничества.Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил на переговорах с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. И, несмотря на откровенно враждебную политику европейских бюрократов, в своем большинстве народ Европы не поддерживает такие подходы. Беларусь, как страна с мощным промышленным и производственным потенциалом, готова внести свой вклад в развитие Республики Сербской. В частности, обсуждали сельхозмашиностроение. Наша тракторная техника уже давно себя там отлично зарекомендовала.