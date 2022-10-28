Головченко: Запад создал предпосылки для самого крупного в истории мирового экономического кризиса

Коллективный Запад создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса с высоким ростом цен и разорванной логистикой. Об этом премьер Роман Головченко заявил на Совете глав правительств в узком составе. Заседание принимает Астана. Этот год для Беларуси, России и других стран стал одним из самых тяжелых с момента образования Содружества. Бывшие западные партнеры открыто заявляют о полной производственной, технологической и финансовой изоляции наших стран. Поэтому на площадке СНГ важно выработать защитные меры от внешних шоков и для стабильности наших экономик. И здесь верное решение - это укрепление самодостаточности Содружества по товарам и услугам. На сегодня все страны объединения успешно справляются с современными вызовами. Но важно постоянно держать руку на пульсе.