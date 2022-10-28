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Головченко: Запад создал предпосылки для самого крупного в истории мирового экономического кризиса
Коллективный Запад создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса с высоким ростом цен и разорванной логистикой. Об этом премьер Роман Головченко заявил на Совете глав правительств в узком составе. Заседание принимает Астана. Этот год для Беларуси, России и других стран стал одним из самых тяжелых с момента образования Содружества. Бывшие западные партнеры открыто заявляют о полной производственной, технологической и финансовой изоляции наших стран. Поэтому на площадке СНГ важно выработать защитные меры от внешних шоков и для стабильности наших экономик. И здесь верное решение - это укрепление самодостаточности Содружества по товарам и услугам. На сегодня все страны объединения успешно справляются с современными вызовами. Но важно постоянно держать руку на пульсе.
Несмотря на беспрецедентные санкционные вызовы, Беларуси удалось обеспечить устойчивость экономики и условия для ее восстановления. Начиная с лета текущего года, мы наблюдаем устойчивый рост валового внутреннего продукта в стране. Мы смогли переориентировать практически все выпадающие с западных рынков потоки белорусских товаров, конечно же, главным образом в страны Содружества на рынок СНГ. В результате доля стран СНГ в нашем торговом обороте выросла 60 до 65%.
Сейчас главы правительств Содружества обсуждают мировую повестку дня в широком составе. Инициативы Беларуси: проект соглашения о свободной торговле услугами. Документ сейчас в высокой степени готовности, подписание ожидается на следующей встрече премьеров. Также наша страна представила меры реагирования на санкции. Экономический совет СНГ его одобрил.
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