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Госсекретарь Совбеза: Беларусь готова выполнить все договорные обязательства как страна - участница ОДКБ
Госсекретарь Совбеза не исключает, что Беларусь как страна - участница ОДКБ выполнит все договорные обязательства в решении вопросов по безопасности на границе с Афганистаном. Об этом Александр Вольфович заявил, посещая Белорусский институт стратегических исследований.
Аналитика должна стать дополнительным импульсом для дальнейшего устойчивого развития Беларуси
Ситуация в Афганистане стала одной из тем встречи аналитиков БИСИ с Совбезом. Сегодня Александр Вольфович, посещая национальную "фабрику мысли", отметил: в современных условиях высокой неопределенности, намеренного искажения информации, манипулирования сознанием народа эффективное социально-экономическое и политическое развитие требует все более глубокой интеллектуальной поддержки. Наша национальная "фабрика мысли" формирует качественный анализ.
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