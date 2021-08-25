Госсекретарь Совбеза: Беларусь готова выполнить все договорные обязательства как страна - участница ОДКБ

Госсекретарь Совбеза не исключает, что Беларусь как страна - участница ОДКБ выполнит все договорные обязательства в решении вопросов по безопасности на границе с Афганистаном. Об этом Александр Вольфович заявил, посещая Белорусский институт стратегических исследований.

Ситуация в Афганистане стала одной из тем встречи аналитиков БИСИ с Совбезом. Сегодня Александр Вольфович, посещая национальную "фабрику мысли", отметил: в современных условиях высокой неопределенности, намеренного искажения информации, манипулирования сознанием народа эффективное социально-экономическое и политическое развитие требует все более глубокой интеллектуальной поддержки. Наша национальная "фабрика мысли" формирует качественный анализ.