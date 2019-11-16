Гость студии - международный наблюдатель Андреа Ригони

Отметим, приглашение на выборы международных наблюдателей - не формальность, а добрая воля. А еще это вопрос престижа страны. За выборами в Беларуси наблюдают, в том числе, и независимые международные эксперты. В таком качестве в нашу страну прибыл итальянец Андреа Ригони - опытный европейский политик. В свое время - докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации в Беларуси. Сегодня Андреа Ригони - гость студии "Панорамы" (видео).





