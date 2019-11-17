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Гость выездной студии - доцент кафедры политологии БГЭУ Николай Веремеев
К нам присоединяется Алексей Волков. Он работает во Дворце Республики, где в эти минуты начинает работу информационный центр ЦИК (прямое включение).
Артем, наша выездная студия в инфоцентре набирает информационные обороты. Теперь я к вам ворвался в эфир не один, а с гостем. Веремеев Николай Юрьевич, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета (видео). Меньше часа остается до первой пресс-конференции Лидии Ермошиной здесь, в инфоцентре. Мы же никуда не уходим - продолжаем следить и делиться с вами самым интересным.
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