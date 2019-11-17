Гость выездной студии - доцент кафедры политологии БГЭУ Николай Веремеев

К нам присоединяется Алексей Волков. Он работает во Дворце Республики, где в эти минуты начинает работу информационный центр ЦИК (прямое включение).

Артем, наша выездная студия в инфоцентре набирает информационные обороты. Теперь я к вам ворвался в эфир не один, а с гостем. Веремеев Николай Юрьевич, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета (видео). Меньше часа остается до первой пресс-конференции Лидии Ермошиной здесь, в инфоцентре. Мы же никуда не уходим - продолжаем следить и делиться с вами самым интересным.