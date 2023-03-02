Государственный визит Лукашенко в Китай на первых страницах местных информационных изданий

Государственный визит в Поднебесную нашего лидера - на первых страницах информационных изданий Китая. Местная пресса масштабно освещает событие.

В одной из публикаций отмечается: "Приветствуя нерушимую китайско-белорусскую дружбу, Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны еще больше укреплять политическое взаимное доверие и оставаться хорошими друзьями и партнерами". Еще один из заголовков:"Мирные переговоры помогут положить конец кризису". "Встреча старых друзей" может еще больше укрепить консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса", - об этом пишет GlobalTimes.

Беларусь, Россия и Украина известны как три славянских брата, имеющих общие исторические корни. Минск неоднократно играл роль посредника между Россией и Украиной. В то же время, как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, Китай всегда играл позитивную роль в содействии мирным переговорам. Это следует рассматривать как положительный момент для международного сообщества.

