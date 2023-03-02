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Государственный визит Лукашенко в Китай на первых страницах местных информационных изданий
Государственный визит в Поднебесную нашего лидера - на первых страницах информационных изданий Китая. Местная пресса масштабно освещает событие.
В одной из публикаций отмечается: "Приветствуя нерушимую китайско-белорусскую дружбу, Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны еще больше укреплять политическое взаимное доверие и оставаться хорошими друзьями и партнерами". Еще один из заголовков:"Мирные переговоры помогут положить конец кризису". "Встреча старых друзей" может еще больше укрепить консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса", - об этом пишет GlobalTimes.
Беларусь, Россия и Украина известны как три славянских брата, имеющих общие исторические корни. Минск неоднократно играл роль посредника между Россией и Украиной. В то же время, как один из постоянных членов Совета Безопасности ООН, Китай всегда играл позитивную роль в содействии мирным переговорам. Это следует рассматривать как положительный момент для международного сообщества.
Активно обсуждают визит и в западных СМИ. Даже всплывают конспирологические теории. Например, New York Times усмотрела в поездке белорусского лидера знак еще большего накала в американо-китайских отношениях. Немецкая Tagesschau обеспокоена тем, что Си Цзиньпин принимает Президента Беларуси, а Зеленскому не звонит уже год.
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