Громкие заявления Президента Беларуси во время рабочего визита в Россию обсуждают эксперты

Темы и события конца недели буквально соревнуются в своей значимости и проходят под знаком Союзного государства. Это космическая миссия, сотрудничество по безопасности и укрепление экономического взаимодействия, обстановка на западных рубежах, перспектива мирных переговоров по Украине.

Заявления, которые сделал Президент Беларуси во время рабочего визита в Россию, разлетелись на цитаты. Общение Лукашенко и Путина в Кремле в четверг длилось около четырех часов, что неудивительно с такой повесткой.





Подробности переговоров за закрытыми дверями белорусский лидер раскроет на следующий день в разговоре с журналистами. Они два дня подряд встречали нашего Президента у входа. Важнейший вопрос - безопасность. По приглашению своего коллеги Лукашенко встретился с членами Совбеза России. Спросили мнение белорусского лидера о ситуации в Украине и полномочиях Зеленского. Александр Лукашенко убежден, что сегодня самое время сесть за стол переговоров и договориться.

Президент Беларуси: Сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться



"Принцип один (Путин в этом плане молодец, он не отступает от своих прежних заявлений): документы есть (выработанные ранее по итогам мирных переговоров в Беларуси и Турции - прим. ред.), они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах. Что, неправильно? Правильно", - отметил Президент Беларуси.

"Поэтому очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. Я так понимаю Президента России, он разумно это делает. Это - лакмусовая бумажка. Хотите переговоров - давайте, мы открыты, мы договариваемся. Вот документы, садимся за стол. Не будем дальше разворачивать, останавливаемся на том, что было тогда в этих документах. Или на основании документов идем дальше, ищем какие-то компромиссы. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине. Очень разумно поставлен российской стороной вопрос. Я полностью поддерживаю", - сказал Александр Лукашенко.

Не первый день Минск всеми силами пытаются втянуть в боевые действия. Запад был бы не против заварить тут котел, но региону нужна спокойная Беларусь. Это понимают и в Москве, и в Киеве.

Лукашенко: Необходимости вступления Беларуси в боевые действия нет и не будет

"России сейчас нужна такая Беларусь - мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело", - подчеркнул Президент Беларуси.

Возвращаясь к вопросу о вступлении Беларуси в военные действия, Александр Лукашенко обратил внимание, что к этому порой призывают "ура-патриоты" в России, как их называют в российских СМИ. "Эти призывы - Беларусь в войну в Украине - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной", - подчеркнул он.

Президент пояснил, что в этом случае протяженность фронта за счет границы Беларуси с Украиной, Польшей и странами Балтии увеличится на тысячи километров. "Нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем. Это я вам говорю: не сможем. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. Во-первых, может быть, Украине так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь (мирная - прим. ред.)".

"То есть если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало. Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тыс. украинских военнослужащих на этой границе. Ну, они хотят на фронт туда (их - прим. ред.) бросить против России, а здесь французов поставить. Мы ждем. Французы будут защищать Украину… Слушайте, смех! Это все разговоры. Никакие французы туда не полезут, никто там защищать не будет. Они нас пытаются с Путиным запугать. А то, что Беларусь вступит в войну и прочее, это из той оперы, что мы с Путиным завтра хотим захватить Европу (ну, для начала Польшу и Прибалтику). Это чушь, как он вчера сказал, это ложь полная. Мы никогда даже не обсуждали этот вопрос", - подчеркнул белорусский лидер.

Эксперты сходятся во мнении, что горячий украинский конфликт давно бы затух, если бы Запад всячески не подпитывал Киев. Но есть надежда на то, что здравый смысл украинцев все-таки возьмет верх. Мирные переговоры возможны, важно не упустить момент и выбрать правильную площадку.





На встрече президентов Беларуси и России ясно подсветились такие наши, скажем так, альтернативы, то есть возможность использования белорусской площадки для переговорных процессов. Тем более что мы помним в принципе минские процессы. Минск уже стал как бы такой отработанной на самом деле площадкой. Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия)

"Беларусь, так сказать, готова принимать всех участников, она не является, кстати говоря, стороной конфликта в отличие от тех же западных стран, которые фактически напрямую поддерживают соответственно Украину. Даже здесь речь иде не об экономике, а именно о военной поддержке", - подчеркнул Чирков.



Личность Президента Беларуси уже вплетена в современную историю. Я уверена, что если ситуация сложится не в русле высказывания каких-то претензий России, а именно действительно равных переговоров сторон, то, конечно, Минск или любой другой белорусский город и фактор личности Лукашенко сыграет исключительно позитивную роль в этом. Елена Пономарева, политолог, специалист по цветным революциям, профессор МГИМО (Россия)

Союзники координируют действия по реагированию на вызовы и угрозы. Их сегодня хватает - от провокаций на внешних рубежах (здесь также удается сдерживать пыл агрессивных соседей) до экономического прессинга Запада (наша антисанкционная стратегия неплохо работает). В понедельник диалог о работе союзной экономики продолжат премьер-министры Беларуси и России.