Груйичич: НАТО не должно существовать

НАТО - организация из прошлого, заявила в одном из своих интервью министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. В "Актуальном интервью" она поделилась, почему так считает.

Варшавского договора больше нет. Зачем нужно НАТО? От кого они защищаются? От страшной России? Позвольте. Они сделали маленькую Колумбию здесь, в Европе, наверняка, для того, чтобы продавать наркотики. Даница Груйичич

"Очень тяжелая ситуация сейчас с нашим народом. Но все можно решить дипломатически. Однако дипломатия - это не "я хочу так и никак по-другому". НАТО проиграло эту игру. Этой организации не должно существовать. Если они думают, что им угрожает Россия, я не понимаю почему? Что есть в Западной Европе, что России нужно? Ничего", - размышляет Даница Груйичич.

Также министр здравоохранения Сербии рассказала, что следит за новостными каналами - CNN, BBC, белорусскими, российскими и украинскими. "Вы просто не можете представить, как кто-нибудь на Западе, особенно интеллектуалы, могут поверить в то, что они слышат по BBC, CNN и так далее. Там говорят, что Россия готова начать ядерную войну. Это же глупость. У них промыты мозги. Так что я абсолютно не верю, что Россия угрожает кому-нибудь", - поделилась Даница Груйичич.