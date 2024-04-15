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Груйичич: НАТО не должно существовать
НАТО - организация из прошлого, заявила в одном из своих интервью министр здравоохранения Сербии Даница Груйичич. В "Актуальном интервью" она поделилась, почему так считает.
Варшавского договора больше нет. Зачем нужно НАТО? От кого они защищаются? От страшной России? Позвольте. Они сделали маленькую Колумбию здесь, в Европе, наверняка, для того, чтобы продавать наркотики.
"Очень тяжелая ситуация сейчас с нашим народом. Но все можно решить дипломатически. Однако дипломатия - это не "я хочу так и никак по-другому". НАТО проиграло эту игру. Этой организации не должно существовать. Если они думают, что им угрожает Россия, я не понимаю почему? Что есть в Западной Европе, что России нужно? Ничего", - размышляет Даница Груйичич.
Также министр здравоохранения Сербии рассказала, что следит за новостными каналами - CNN, BBC, белорусскими, российскими и украинскими. "Вы просто не можете представить, как кто-нибудь на Западе, особенно интеллектуалы, могут поверить в то, что они слышат по BBC, CNN и так далее. Там говорят, что Россия готова начать ядерную войну. Это же глупость. У них промыты мозги. Так что я абсолютно не верю, что Россия угрожает кому-нибудь", - поделилась Даница Груйичич.
Подробнее о последствиях агрессии НАТО на территории Сербии, смотрите в "Актуальном интервью".
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