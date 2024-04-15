Большое спасибо Александру Григорьевичу. Лукашенко - один из лидеров, которого очень любят в Сербии. Я тоже его фанат, потому что, я думаю, он просто спас Беларусь от этой "транзиции", которая закончилась ужасной войной в моей стране, которая происходила в остальной части Советского Союза, которая происходит сейчас в России, Украине. И я бы просто попросила тех украинцев, которые смотрят этот проект, чтобы они не позволили применение снарядов с обедненным ураном на своей земле. Потому что эта почва (у них такая прекрасная земля!) станет токсичной, они будут болеть, их дети будут болеть. Нельзя допустить этого!

Даница Груйичич, министр здравоохранения Сербии