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Груйичич: Я бы просто попросила украинцев, чтобы они не позволили применение снарядов с обедненным ураном на своей земле
Александр Лукашенко был единственным Президентом, кто прилетел в Сербию в 1999 году после бомбардировок НАТО. Как к нему относятся сербы, и от чего министр здравоохранения Сербской Республики хочет предостеречь украинцев, смотрите в "Актуальном интервью".
Большое спасибо Александру Григорьевичу. Лукашенко - один из лидеров, которого очень любят в Сербии. Я тоже его фанат, потому что, я думаю, он просто спас Беларусь от этой "транзиции", которая закончилась ужасной войной в моей стране, которая происходила в остальной части Советского Союза, которая происходит сейчас в России, Украине. И я бы просто попросила тех украинцев, которые смотрят этот проект, чтобы они не позволили применение снарядов с обедненным ураном на своей земле. Потому что эта почва (у них такая прекрасная земля!) станет токсичной, они будут болеть, их дети будут болеть. Нельзя допустить этого!
Даница Груйичич отметила, что сейчас эту тему активно везде обсуждают: "Говорят, что англичане, должны были выслать эти снаряды. Куда они ушли, кто будет страдать? Я надеюсь, что война закончится как можно скорее. И когда она ученые должны сделать все, чтобы окружающую среду сделали нормальной для жизни".
Подробнее о последствиях агрессии НАТО на территории Сербии, смотрите в "Актуальном интервью".
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