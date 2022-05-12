Губернатор Хабаровского края пригласил Президента Беларуси на берега Амура

Опыт сотрудничества Беларуси и России должен быть притягателен для других стран. Продолжается активный диалог не только на уровне глав Беларуси и России, но и с руководителями российских регионов.

Сегодня во Дворце Независимости губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он прибыл в нашу страну с предпринимательским сообществом. И белорусский Президент отметил: несмотря на расстояние от Беларуси до Хабаровского края, нужно выстраивать продуктивное взаимодействие. От Бреста до Владивостока, подчеркнул Александр Лукашенко, это наше общее Отечество.





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Глава государства акцентировал внимание, что для развития торгово-экономического сотрудничества вопрос расстояний сейчас не играет большой роли. "Средства связи у нас нормальные, поэтому мы должны торговать. А торговля - основа всякой экономики. Мы можем поставлять вам и оборудование, и технику разную, и стройматериалы, и продовольствие, и промышленную продукцию, - сказал Президент. - Но это слишком просто. Надо переходить к кооперации. И сейчас не было бы счастья, да несчастье помогло - момент, чтобы создавать кооперационные предприятия. Мы готовы к тому, чтобы не только вы к нам приезжали и создавали здесь по кооперации предприятия, мы готовы работать у вас в Хабаровске, во Владивостоке, если будет такое пожелание. Вы знаете нашу экономику, она избыточная для Беларуси - экспорт у нас почти столько, сколько мы потребляем. Поэтому мы можем развивать некоторые направления и в других странах, регионах Российской Федерации".

Беларусь предлагает Хабаровску широкий спектр продукции и услуг

Экономическое сотрудничество с регионом по итогам прошлого года позитивное. Товарооборот более 18 млн долларов. Однако и этот показатель может быть значительно выше, и охватить необходимо все возможные сферы взаимодействия: развитие кооперации, реализацию совместных инвестиционных и инновационных проектов жилищного и социального строительства, АПК. Причем, Президент отметил, речь не только о поставках, но и о более серьезной совместной работе. В целом Беларусь предлагает региону широкий спектр продукции и услуг.

М. Дегтярев: Иностранные санкции провели импортозамещение мозгов бизнеса

Делегация из Хабаровского края пробудет в нашей стране три дня. За это время планируется посетить ведущее предприятие по производству дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, лесной, сельскохозяйственной техники. Готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве. И губернатор Хабаровского края отметил: делегация прибыла в нашу страну не только с правительственной, но и бизнес-миссией. Подталкивает к этому экономическое давление Запада.

Иностранные санкции, западные серьезно провели импортозамещение мозгов, как мы это называем, наших предпринимателей, которые полностью перестраивают свои логистическиеи товарные цепочки, в первую очередь, на восток и, конечно, в том числе Беларусь как союзную нашу республику. Поэтому мы будем закупать здесь новые БелАЗы, МАЗы, автобусы, производственные линии для молочного производства, обязательно построим ферму, мы приедем на "Белагро" в июне и посмотрим все возможности, которые может предоставить Республика Беларусь для наших селян. Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края России





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Губернатор Хабаровского края пригласил Президента на берега Амура

У Беларуси тесные отношения со многими российскими регионами, если не сказать личные. Например, дружба между главой нашего государства и губернатором Приморского края позволила добиться продуктивного сотрудничества. Михаил Дегтярев также пригласил Александра Лукашенко посетить Хабаровский край – берега Амура. А поводом может стать матч КХЛ между "Динамо-Минском" и "Амуром".