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Губернатор Хабаровского края пригласил Президента Беларуси на берега Амура
Опыт сотрудничества Беларуси и России должен быть притягателен для других стран. Продолжается активный диалог не только на уровне глав Беларуси и России, но и с руководителями российских регионов.
Сегодня во Дворце Независимости губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Он прибыл в нашу страну с предпринимательским сообществом. И белорусский Президент отметил: несмотря на расстояние от Беларуси до Хабаровского края, нужно выстраивать продуктивное взаимодействие. От Бреста до Владивостока, подчеркнул Александр Лукашенко, это наше общее Отечество.
Глава государства акцентировал внимание, что для развития торгово-экономического сотрудничества вопрос расстояний сейчас не играет большой роли. "Средства связи у нас нормальные, поэтому мы должны торговать. А торговля - основа всякой экономики. Мы можем поставлять вам и оборудование, и технику разную, и стройматериалы, и продовольствие, и промышленную продукцию, - сказал Президент. - Но это слишком просто. Надо переходить к кооперации. И сейчас не было бы счастья, да несчастье помогло - момент, чтобы создавать кооперационные предприятия. Мы готовы к тому, чтобы не только вы к нам приезжали и создавали здесь по кооперации предприятия, мы готовы работать у вас в Хабаровске, во Владивостоке, если будет такое пожелание. Вы знаете нашу экономику, она избыточная для Беларуси - экспорт у нас почти столько, сколько мы потребляем. Поэтому мы можем развивать некоторые направления и в других странах, регионах Российской Федерации".
Беларусь предлагает Хабаровску широкий спектр продукции и услуг
Экономическое сотрудничество с регионом по итогам прошлого года позитивное. Товарооборот более 18 млн долларов. Однако и этот показатель может быть значительно выше, и охватить необходимо все возможные сферы взаимодействия: развитие кооперации, реализацию совместных инвестиционных и инновационных проектов жилищного и социального строительства, АПК. Причем, Президент отметил, речь не только о поставках, но и о более серьезной совместной работе. В целом Беларусь предлагает региону широкий спектр продукции и услуг.
М. Дегтярев: Иностранные санкции провели импортозамещение мозгов бизнеса
Делегация из Хабаровского края пробудет в нашей стране три дня. За это время планируется посетить ведущее предприятие по производству дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, лесной, сельскохозяйственной техники. Готовится к подписанию соглашение о сотрудничестве. И губернатор Хабаровского края отметил: делегация прибыла в нашу страну не только с правительственной, но и бизнес-миссией. Подталкивает к этому экономическое давление Запада.
Иностранные санкции, западные серьезно провели импортозамещение мозгов, как мы это называем, наших предпринимателей, которые полностью перестраивают свои логистическиеи товарные цепочки, в первую очередь, на восток и, конечно, в том числе Беларусь как союзную нашу республику. Поэтому мы будем закупать здесь новые БелАЗы, МАЗы, автобусы, производственные линии для молочного производства, обязательно построим ферму, мы приедем на "Белагро" в июне и посмотрим все возможности, которые может предоставить Республика Беларусь для наших селян.
Губернатор Хабаровского края пригласил Президента на берега Амура
У Беларуси тесные отношения со многими российскими регионами, если не сказать личные. Например, дружба между главой нашего государства и губернатором Приморского края позволила добиться продуктивного сотрудничества. Михаил Дегтярев также пригласил Александра Лукашенко посетить Хабаровский край – берега Амура. А поводом может стать матч КХЛ между "Динамо-Минском" и "Амуром".