Губернатор Магаданской области во Дворце Независимости. Расскажем, по каким направлениям Лукашенко предложил развивать сотрудничество

Мы с удовольствием приехали сейчас с официальной делегацией в Беларусь. Хочу отметить, что и в Беларуси присутствует Магаданская область. И я уверен, что после этого визита присутствие будет только расширяться. Белорусская техника очень качественная. Знаменитый трактор "Беларус", он работает везде. И на уборке улиц, и на пашне. И у нас это есть как неудивительное. Зерновые не вызревают, но корма и корнеплоды, кстати, растут хорошо.

Сергей Носов, губернатор Магаданской области России