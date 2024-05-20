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Губернатор Магаданской области во Дворце Независимости. Расскажем, по каким направлениям Лукашенко предложил развивать сотрудничество
Существенно прибавить в торговле, невзирая на расстояния! Сегодня во Дворце Независимости - представительная делегация Магаданской области во главе с губернатором. В Беларуси, кстати, впервые.
Встреча Президента Беларуси с губернатором Магаданской области
Расстояние в 11 тыс. км не должно стать препятствием в развитии связей. Минск не делит российские субъекты на отдаленные и не отдаленные. Работать можно и нужно со всеми. Конкретно в этом случае Президент видит хорошие резервы в торговле.
Сейчас белорусские товары завозятся в Магаданскую область в основном через центральные регионы России. Точки прямого роста имеются по широкому спектру направлений: от промышленной продукции до продовольствия и косметики.
Президент о перспективах сотрудничества с Магаданской областью
С учетом богатейшей ресурсной природной базы Магаданской области и планов по освоению новых месторождений цветных металлов есть хороший потенциал для наращивания поставок карьерных самосвалов. "Западные бренды ушли из России, и я думаю, что вы найдете замену им нашими товарами", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что ОАО "БЕЛАЗ" намерено открыть в регионе мультибрендовый центр по продаже, комплексному сервисному обслуживанию и ремонту всей белорусской техники, а также по реализации шин различного диаметра и индексов нагрузки.
Помимо поставок большегрузной техники белорусская сторона готова также участвовать в обновлении парка пассажирского транспорта: "Можем предложить различные современные автобусы как в газомоторном, так и в дизельном исполнении. И предоставим взаимоприемлемые финансовые инструменты".
"В Беларуси четко выстроено законодательство в сфере пробирного надзора, оборота драгоценностей. Мы еще с советских времен сохранили ювелирный завод "Кристалл" в Гомеле. Предприятие имеет многолетний опыт работы с драгоценными металлами и камнями. Выпускается широкая гамма продукции, в том числе ювелирной, с использованием бриллиантов белорусской огранки", - отметил глава государства.
Он предложил проработать варианты создания на базе данного предприятия совместного производства на магаданском сырье.
Пути развития контактов с Крайним Севером России
По каждому направлению - конкретные предложения. Все - с учетом особенностей Крайнего Севера. Беларусь может строить объекты, помочь с развитием системы электроснабжения, поставить самый широкий ассортимент товаров, организовать на месте качественную молочную переработку. Перспективно выглядит импорт рыбной продукции и развитие туризма.
Мы с удовольствием приехали сейчас с официальной делегацией в Беларусь. Хочу отметить, что и в Беларуси присутствует Магаданская область. И я уверен, что после этого визита присутствие будет только расширяться. Белорусская техника очень качественная. Знаменитый трактор "Беларус", он работает везде. И на уборке улиц, и на пашне. И у нас это есть как неудивительное. Зерновые не вызревают, но корма и корнеплоды, кстати, растут хорошо.
Уже идет работа по открытию в Магадане большого магазина с белорусскими товарами. Помимо качественных продуктов питания готовы поставлять мебель, текстиль, ковры, обувь, бытовую химию, косметику и другие товары.
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