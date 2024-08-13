Human Rights Watch и ее теневые спонсоры: какая связь между правозащитной организацией, Соросом и цветными революциями

Human Rights Watch позиционируется как частная независимая некоммерческая организация, защищающая права людей во всем мире. Но так ли это на самом деле? Журналисты Агентства теленовостей провели собственное расследование и узнали, кто спонсирует деятельность "правозащитников" и при чем здесь цветные революции. Подробности - в новом выпуске "Понятной политики".

На бумаге Human Rights Watch - неправительственная некоммерческая организация, которая позиционирует себя как частная и независимая. И волей судеб штаб-квартира "правозащитников" находится именно в Нью-Йорке. Интересно совпадение, правда?

Организация основана в 1978 году и занимается мониторингом прав человека в 70 странах мира. В этом списке есть и Беларусь. Основали "дозор" активисты Роберт Бернштейн, Джерри Лабер и Ари Нейер. Главное целью организации заявлена "защита прав человека во всем мире".

На сайте организации много красивых слов. Главные цели филигранно прописаны:

Мы помогаем жертвам и активистам предотвращать дискриминацию, отстаивать политическую свободу, защищать людей от жестокостей войны и привлекать к ответственности виновных в нарушениях.

Мы расследуем и предаем гласности нарушения прав человека и призываем к ответу виновных.

Мы требуем от правительств и властей прекращения нарушений и уважения международных норм по правам человека.

Мы мобилизуем общественность и международное сообщество в поддержку борьбы за права человека для всех.

Просто ангелы политической и общественной жизни! Спорить не будем - звучит благородно. Правда, даже происхождение организации насквозь пропитано политикой и борьбой с Советским Союзом.

Факт В 1976 году Роберт Бернштейн посетил в Москве академика А.Д. Сахарова и ряд других известных российских правозащитников. Многочасовые беседы с ними привели Бернштейна к идее создания в США организации, которая оказывала бы систематическую поддержку правозащитникам в Советском Союзе. И действительно, через два года после того, как весной 1976 года в Москве, а затем в других городах СССР возникли группы по наблюдению за выполнением советскими властями Хельсинкских соглашений в области соблюдения прав человека ("3-я корзина"), Робертом Бернштейном была создана в Нью-Йорке правозащитная организация, названная US Helsinki Watch Committee (Хельсинский наблюдательный комитет). Ее миссией была объявлена защита правозащитных групп в СССР и странах Восточной Европы и поддержка их деятельности по преданию гласности фактов нарушения прав человека в этих странах.

Заметьте, в СССР и Восточной Европе.

Формально организация оказывала некое публичное давление на правительства тех стран, которые нарушают права человека. Во всяком случае, так у них задекларировано. И смысл был в том, что они постоянно контактировали через СМИ, имели прямые контакты с политиками, которые так или иначе имеют отношение к тем, кто нарушает права человека или якобы нарушают права человека. При этом в самой организации заявляли, что привлечение международного внимания к нарушению прав человека в странах социалистического лагеря, восточного блока, в Советском союзе способствовало демократическим переменам в конце 1980-х годов, указывая на перестройку, которую проводил первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН





Чуть позже Хельсинский наблюдательный комитет переименовали в Human Rights Watch.

Хельсинкские соглашения предусматривали обязательство всех государств соблюдать права человека согласно Всеобщей декларации прав человека. Таким образом, после подписания соглашений советским руководством у западных "партнеров" появился вполне легальный инструмент воздействия на международном уровне. Теперь вмешательство во внутренние дела СССР стало вполне легальной деятельностью. Советское руководство лишилось возможности разоблачать данную деятельность как подрывную, ведущуюся в интересах США и других западных государств. Ведь теперь "правозащитники" опирались на некую доктрину всеобще признанных прав человека.

Годовой бюджет Human Rights Watch составляет более 70 млн долларов. Но где организация брала и берет деньги - отельная тема. В официальных документах "дозора" написано: "Существуем за счет частных инвесторов. Не принимаем от правительств никакой помощи". Здесь тоже очень много подводных камней.

Спонсоры "справедливости"

Чтобы работать в угоду отдельным странам, не обязательно получать прямые транши от государства-заказчика. Кто сказал, что частные фонды и филантропы, которыми прикрывается HRW, не могут подчиняться интересам Америки? Подчиняются, и еще как. Сейчас мы это вам докажем, приведя в пример лишь нескольких спонсоров "правозащитников".

Спонсор 1. Джордж Сорос





Как правило, доноры остаются в тени. Но в 2010 году один из них раскрыл карты. Учредитель фонда "Открытое общество" Джордж Сорос (тот самый, который вел подрывную деятельность в отношении многих стран) пожертвовал HRW сразу 100 млн долларов на "расширение глобального присутствия", сказав при этом, что Human Rights Watch - одна из наиболее эффективных организаций, которые он поддерживает. Взнос, который "правозащитная" организация получила от Сороса, предполагалось направить на прием новых сотрудников и расширение своей международной сети.

Конечно, "отец цветных революций" вкладывал не в благотворительность, а инвестировал. После пожертвования Сороса, штат "дозора" увеличился на 120 человек. Особое внимание, опять-таки, Восточной Европе и Ближнему Востоку.

Через четыре года после щедрого пожертвования Сороса в Украине случился майдан и произошел силовой госпереворот. И сколько раз там были нарушены права человека, сложно даже подсчитать. Но "правозащитная" организация резко утратила зрение.

Европейский союз должен срочно очнуться и начать вести себя как страны в состоянии скрытой войны… Все имеющиеся ресурсы должны быть направлены на военные усилия, даже если это повлечет бюджетный дефицит. Вот выдержка из статьи Сороса





И хотя Human Rights Watch, в отличие от ОБСЕ, не были замечены в шпионаже в пользу ВСУ, их доклады о событиях украинско-российского конфликта - это отдельный вид фейкового искусства.

Самый знаменитый пример: HRW опубликовали у себя в соцсетях фото с подписью "Фотография женщины, которая страдает от репрессий в Москве".





Позже выяснилось, что женщина и правда была в шоке, но только не от репрессий в Москве, а от поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Еще один пример: начиная с 2014 года, "дозор" ежегодно выпускает отчеты о том, что "русские преследуют крымских татар". При этом сама организация не скрывает, что ее сотрудники не были на полуострове, а собирали "факты" заочно.

Спонсор 2. Фонд Форда





Фонд Форда - еще один американский благотворительный фонд, созданный, согласно уставу, для финансирования программ в поддержку демократии, сокращения бедности, продвижения международного сотрудничества и человеческого развития. Его штаб-квартира, кстати, тоже располагается в Нью-Йорке. Этот фонд - один из крупнейших доноров HRW.

В 1966 году президентом фонда Форда стал Мак Джордж Банди. "Ультра-ястреб", по оценкам современников и историков, пришел с должности директора Совета национальной безопасности США и председателя "Комитета 303", который вел координацию секретных операций США в мире.

В конце 1980-х фонд запустил проекты "помощи гражданским институтам" в СССР, Польше, Венгрии и Чехословакии. Для чего? Конечно же, для содействия "демократическим" и "экономическим" реформам в этих странах. Еще с начала 1950-х фонд Форда выделил почти 100 млн долларов на "поддержку свободы слова, культурного плюрализма, соблюдения прав человека" в Советском Союзе и странах Восточной Европы.

Американская и европейская "демократия" создала огромное количество неправительственных организаций для мониторинга за иностранными государствами, которые, как они считают, несут для них "угрозу" и якобы нарушают "права человека". Организации спонсируются фигурами мирового масштаба, такими как Сорос, фонд Форда, фонд Макартуров, мечтающими о мировом господстве и подчинении всех стран только им. "Врачи без границ", "Белые каски", Amnesty International, Human Rights Watch и многие другие - это все фэйкометчики, раздувающие мыльные пузыри под аккомпанемент соросовских долларов.

Спонсор 3. Фонд Макартуров





Следующий донор - частный фамильный фонд, который входит в десятку крупнейших частных фондов США с активами свыше 6 млрд долларов. Прописка у фонда Макартуров тоже заокеанская.

В заявленных целях прописана поддержка ярких творческих личностей и коллективов людей, содействующих формированию более справедливого, экологически чистого и безопасного мира. На практике же все намного сложнее. За ширмой словесных этюдов кроются куда более циничные интересы.





Так что, правозащитники из Human Rights Watch работают в тесной связке с властью и капиталом. И получается, что еще со времен холодной войны у американцев появился такой инструмент, который позволяет залезать в чужую страну под флагом "неправительственной" организации.

Но наглость и тщеславие порой берут верх. Сама HRW открыто признает, что способствовала переворотам в Восточной Европе и СССР в конце 1980-х, атакуя неугодные правительства через СМИ и прямые связи с политиками. В результате "борьба за права человека" привела к "драматическим демократическим трансформациям в конце 1980-х годов. Таким образом, "неправительственная" организация участвовала в реализации официальной внешнеполитической доктрины США, заключавшейся в идее уничтожения СССР как "империи зла".

Как утверждал Олег Попов, который в течение 20 лет принимал участие в правозащитном движении, HRW "взяла на себя функции информационно-пропагандистского обеспечения для дипломатического, экономического и военного вмешательства стран НАТО (в первую очередь США), во внутренние дела других стран.

Сразу вспоминается заявление главы Human Rights Watch Кеннета Рота, который в 2013 году призвал бомбить Сирию для защиты мирного населения…

Комментарии, как говорится, излишни.

"Наезды" на Беларусь - ищем американский след

Отношения Минска и HRW точно такие же, как у Беларуси и США. В разные годы "дозор" обвинял нашу страну в беспрецедентных репрессиях, ущемлении свободы слова, причем такую риторику "беспристрастная" организация начала применять задолго до событий 2020 года.

Например, в 2016 году Беларусь попала под критику за "возможность Министерства информации Беларуси блокировать доступ к информационным сайтам". Но в США закон об иноагентах, через который Вашингтон и отправлял медиа в бан, существует уже более 70 лет, и никто их за это почему-то не критикует.

Еще один интересный кейс: критика со стороны Human Rights Watch Президента Беларуси за его слова, произнесенные в марте 2020 года, когда он назвал коронавирус "писхозом" и выразил убежденность, что от паники можно пострадать больше, чем от самого вируса.

Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред. Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"На протяжении всей пандемии президент Лукашенко игнорировал серьезность Covid-19. Власти не ввели никаких мер по локализации, несмотря на высокий уровень передачи инфекции среди населения. Власти Минска и ряда других городов потребовали носить маски в общественных местах. Власти попытались заставить замолчать медицинских работников, говорящих об опасности пандемии", - писала в своем отчете Human Rights Watch.

Такие заключения "правозащитники" сделали, по привычке, заочно, читая новостные ленты экстремистов. Хотя многие признают, что Беларусь была одной из немногих стран, прошедших пандемию коронавируса достойно.

Беларусь сегодня воспринимают фактически как единственную страну классической старой Европы, которую еще помнят люди формации 40-50-летней давности, в том смысле, что это та самая европейская страна с собственными взглядами на жизнь, собственными интересами, способностью защищать свои права, свой суверенитет и отстаивать свои национальные интересы. Это все заслуга белорусского лидера Александра Лукашенко, который самостоятельно пытается с ними так или иначе бороться и показывать, отстаивать позицию Беларуси всему миру. Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН

Вот такой избирательный "дозор" получается: когда находить соринку в глазах Беларуси, России, Китая они умеют, а преступлений, совершаемых Украиной или Израилем (про Пентагон и вовсе промолчим) в упор не видят. Зато, по версии Human Rights Watch, в США (главный донор организации), а также в Западной Европе люди живут, словной в райском саду.

Утверждения HRW о том, что организация существует исключительно на частные пожертвования, скрывают реальную картину происходящего. В США правозащитники, крупный капитал и власть неразрывно связаны лоббистскими узами, что признавалось и западными исследователями, по мнению которых, "тесные связи HRW с властями США дисквалифицируют ее претензии на независимость".

И какая уже тут независимость, когда существует такая тесная связь с американской властью? Human Rights Watch впору назвать дочерним фондом местной элиты.



