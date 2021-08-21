И. Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета

Что касается рынка газа, проект соответствующего соглашения российская сторона представила, эксперты уже провели более 10 консультаций, нащупали те моменты, по которым необходимо будет снимать разногласия. По поводу рынка нефти и нефтепродуктов вроде бы все идет планово, но некоторые моменты еще надо согласовать. Мы инициировали рассмотрение этих вопросов на очередном заседании Совета ЕЭК, чтобы придать ускорение и выйти на конкретные результаты

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси