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И. Петришенко об итогах заседания Евразийского межправсовета



Что касается рынка газа, проект соответствующего соглашения российская сторона представила, эксперты уже провели более 10 консультаций, нащупали те моменты, по которым необходимо будет снимать разногласия. По поводу рынка нефти и нефтепродуктов вроде бы все идет планово, но некоторые моменты еще надо согласовать. Мы инициировали рассмотрение этих вопросов на очередном заседании Совета ЕЭК, чтобы придать ускорение и выйти на конкретные результаты
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси


Следующий межправсовет пройдет в октябре в Ереване


По итогам переговоров стало известно, что следующий межправсовет примет Ереван. Он состоится в октябре. Актуальную евразийскую повестку обсудят и на высшем уровне: дополнительное заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет в Минске. И тоже в октябре.


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