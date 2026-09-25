Ибрагимов: Политические контакты содействуют экономическому сотрудничеству Беларуси и Пакистана

У Беларуси и Пакистана много точек экономического соприкосновения. Минск укрепляет позиции на перспективном азиатском рынке, а Исламабад расширяет взаимодействие с белорусской промышленностью и технологиями. По мнению эксперта, партнерство может получить новый импульс.

Фархад Ибрагимов, политолог, преподаватель экономического факультета РУДН:

"Беларусь и Пакистан достаточно длительное время последовательно развивают свои политические и экономические отношения. И Минск, и Исламабад пытаются превратить свои хорошие политические отношения в конкретные проекты, прежде всего, в сельском хозяйстве, промышленности и торговле. В данном случае надо понимать, что Пакистан - это быстрорастущий рынок, и Беларусь нуждается в партнерах, которые ей привлекательны с точки зрения своей экономической сущности. Пакистан на сегодняшний день представляет особый интерес для интеграционных проектов на платформе евразийского континента. В данном случае мы знаем, что Беларусь является активным участником в рамках ЕАЭС. И Беларусь, и Пакистан являются участниками одного объединения под названием ШОС - это очень сближает на самом деле".