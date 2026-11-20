Безопасность должна быть равной и неделимой. На полях Межпарламентской ассамблеи СНГ Беларусь продолжает последовательно продвигать миролюбивую повестку, а также традиционные семейные ценности. Акценты неслучайны. Как отметил заместитель председателя Совета Республики Игорь Брилевич: "Счастливая семья - фундамент сильного государства". А сильные государства сегодня - крепкое Содружество. Межпарламентская ассамблея СНГ впервые собралась в Авазе - в год председательства Туркменистана в Содружестве и в год 35-летия СНГ.

Игорь Брилевич, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"За эти годы проверку временем выдержало главное - доверие, дружба наших народов, общая память и общие ценности. Уверен, что наша совместная работа и впредь будет служить интересам мира, безопасности и благополучия каждой семьи на всем пространстве Содружества".

В ходе работы осенней сессии Туркменистан получил статус наблюдателя при МПА СНГ, а Валентина Матвиенко переизбрана на новый срок председателем Совета Ассамблеи.