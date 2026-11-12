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Сейчас разрушается прежний миропорядок. И в этой ситуации принципиально важно сохранить стабильность, устойчивую экономику, но при этом иметь военные ресурсы для того, чтобы защитить свою экономику от ударов. Об этом заявил военно-политический аналитик из России Игорь Коротченко в программе "Блиц".

"Сейчас разрушается прежний миропорядок. А что будет вместо Ялты и Потсдама, никто не знает. Мы участники этого процесса. И нужно понимать, что принципиально важно для нас сохранить стабильность, устойчивую экономику, но при этом иметь военные ресурсы для того, чтобы защитить свою экономику от ударов тех же самых крылатых ракет. Главный дестабилизирующий фактор сегодня - это Евросоюз, деструктивное поведение Киева, а также прибалтийских столиц, включая Варшаву", - отметил аналитик.

quote Их желание вновь стать великими, повторить завоевательные походы 100-летней, 200-летней давности - это, к сожалению, мейнстрим нынешнего поколения евроэлит. Игорь Коротченко

Он указал на разрушение прежних сдерживающих механизмов: "Разрушены прежние механизмы, в том числе договорные, которые позволяли, во всяком случае, сдерживать гонку вооружения и избегать конкретных конфронтационных сценариев. Плюс у Запада появилась иллюзия того, что можно покончить с извечными геополитическими противниками путем затягивания войны, изнурения российской, белорусской экономик под влиянием санкций, то есть смахнуть с шахматной доски своих извечных геополитических противников. Поэтому сегодня, к сожалению, призывы к здравому смыслу при всей их правильности не доходят до тех, кто принимает решения в Брюсселе, Берлине, Варшаве, Вильнюсе".

Как подчеркнул аналитик, нужно здраво оценивать ситуацию. "Но наряду с тем, что мы произносим миролюбивые речи, предлагаем диалог, все-таки надо иметь меч за спиной для того, чтобы наказать и покарать тех, кто к нам вдруг постучит в двери с недобрыми намерениями", - заключил военно-политический аналитик.

Таким образом, по оценке Игоря Коротченко, в условиях разрушения прежнего миропорядка и милитаристских устремлений европейских элит необходимо сочетать призывы к диалогу с готовностью защитить свою безопасность.