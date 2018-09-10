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Игорь Додон: В Молдове Александра Лукашенко все считают другом нашего народа
В апреле во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном засеяли кукурузное поле. Еще тогда лидеры заверили: будущие всходы дадут небывалый урожай. Спустя пять месяцев мы лично поинтересовались у президента Игоря Додона об урожайных перспективах на других полях сотрудничества. Во время эксклюзивного интервью нашему каналу Игорь Додон признается: за всходами на поле двух президентов следил лично. И урожай удался действительно небывалый.
- Вот вы говорите урожай достаточно хороший. А можно ли назвать этот хороший урожай символом плодотворного сотрудничества между Молдовой и Беларусью?
- Несколько раз Вы говорили о том, что хотели бы построить Вашу страну Молдову по белорусскому принципу. Получается?
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