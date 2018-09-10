Игорь Додон: В Молдове Александра Лукашенко все считают другом нашего народа

В апреле во время официального визита в Молдову Александр Лукашенко вместе с Игорем Додоном засеяли кукурузное поле . Еще тогда лидеры заверили: будущие всходы дадут небывалый урожай. Спустя пять месяцев мы лично поинтересовались у президента Игоря Додона об урожайных перспективах на других полях сотрудничества. Во время эксклюзивного интервью нашему каналу Игорь Додон признается: за всходами на поле двух президентов следил лично. И урожай удался действительно небывалый.