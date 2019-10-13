Игорь Ляшенко: Минск и Ашхабад полны решимости уладить проблемы на Гарлыкском комбинате

Как раз для переговоров один на один такие саммиты -отличная площадка. Александр Лукашенко на полях СНГ пообщался со многими лидерами, но отдельно остановимся на встрече с президентом Туркменистана. Между Минском и Ашхабадом давние, тесные отношения. Не будет преувеличением сказать, что сотрудничество между государствами лидеры буквально выстраивали своими руками долгие годы.



Да, сейчас существуют нюансы в совместном проекте (речь о Гарлыкском комбинате), но стороны полны решимости их уладить и двигаться вперед. Межправительственные группы выработают дорожную карту по преодолению проблем ГОКа и до нового года предложат их главам государств. Кроме того, предстоит активно работать и над увеличением товарооборота.



