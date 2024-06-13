Игорь Сергеенко отметил, что в Беларуси с уважением относятся к палестинскому народу

Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнерами в различных регионах мира. В нашей стране с уважением относятся к палестинскому народу. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси.