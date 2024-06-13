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Игорь Сергеенко отметил, что в Беларуси с уважением относятся к палестинскому народу
Беларусь готова к развитию сбалансированных отношений с партнерами в различных регионах мира. В нашей стране с уважением относятся к палестинскому народу. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Палестины в Беларуси.
Встреча состоялась по инициативе палестинской стороны. Прочной основой для двустороннего сотрудничества являются исторические связи, которые сложились между Беларусью и Палестиной. На международной арене Беларусь ежегодным голосованием в ООН по блоку ближневосточных резолюций традиционно оказывает Палестине поддержку, которая фактически сопоставима с поддержкой арабских стран.
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