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Игорь Сергеенко посетил Академию МВД
Академия МВД продолжит ставку в подготовке кадров на новые направления. Среди актуальных задач - информационное противоборство, компьютерная разведка и ряд вопросов, связанных с развитием техники. Это сегодня рассказал глава Администрации Президента во время визита в милицейский вуз. Игорь Сергеенко ознакомился с материально-технической базой и возможностями учебного процесса вуза, который занимает свою нишу в системе обеспечения безопасности страны и оперативно реагирует на современные вызовы и угрозы. Глава Администрации Президента также пообщался с курсантами.
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